Junqueras es prepara "per una presó llarga i un judici que no serà just"

El president i diputat d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que afronta el judici "amb el cap ben alt". "Amb la convicció que en el país que jo vull mai serà un delicte votar, i que estimar la justícia i la llibertat és irrenunciable per a qualsevol demòcrata", ha afegit. Just un any després d'entrar a presó i el dia que tant l'Advocacia de l'Estat com la Fiscalia General de l'Estat presentaran els escrits d'acusació abans que comenci el judici, Junqueras assegura també que es prepara "per a una presó llarga i per a un judici que no serà just". "Ja fa un any que som a la presó sense judici i havent patit una fase d'instrucció de caràcter netament polític", ha resolt.

Junqueras assegura també que no pretenen renunciar a defensar-se i a "posar en evidència aquesta cacera de bruixes". I en aquest sentit apunta a futurs al Tribunal Europeu de Drets Humans. "Ni hem tingut una instrucció justa, ni tindrem un judici just al Tribunal Suprem. És un judici polític i es jutja una voluntat política exercida democràticament", insisteix Junqueras.