El president d’ERC, Oriol Junqueras, fa una crida a “no trencar els ponts de diàleg” amb el govern espanyol i assegura que “si això passa, no serà culpa d’Esquerra” perquè ells “sempre els protegiran”. En una entrevista publicada aquest dissabte en l’edició digital d’’El Periódico’, el líder republicà ha criticat l’excés de “gesticulació” del Procés i ha assegurat que falta “eficàcia i discreció”. Junqueras descarta la via eslovena i defensa que Catalunya “ha de fer el seu propi camí i prioritzar l’acord, com va fer Escòcia”. “Una altra cosa és que Madrid no sigui com Londres, que ho sabem, no som ingenus”, ha afegit. De fet, per al republicà “tots els camins democràtics són vàlids”.

Creu que les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) no són el millor camí perquè l’independentisme aconsegueixi els seus objectius. Junqueras assegura: “Amb encaputxats ni eixamplarem la base ni construirem la República”, però recorda que quan Catalunya estava sota l’article 155 “també hi va haver accions d’aquest tipus, i que aleshores els Mossos els manava Mariano Rajoy".

Preguntat per la vaga de fam que fan quatre dels polítics empresonats, Junqueras diu que aquesta decisió “mereix" tot el seu "respecte i consideració”, tot i que considera que aquest és “un recurs extrem”. “Ara la prioritat ha de ser estar forts per al judici, i ser molt conscients que serà llarg i dur”, afegeix, i defensa que han de “desmuntar amb tot el rigor unes acusacions que no s’aguanten i evidenciar” que els estan “jutjant injustament”.

Junqueras explica que no volen “eleccions ni a Catalunya ni a Espanya”, creu que, “tot i la injustícia i la complexitat del moment”, hi ha “estabilitat” tot i que afegeix que no tenen “por a cap convocatòria electoral”. “Exigir suport incondicional i amenaçar de convocar eleccions cada dos per tres no sembla una actitud gaire constructiva”, critica en al·lusió al president espanyol, Pedro Sánchez. “Nosaltres a ell no li devem res”, afegeix, i li demana que “sigui valent i que no es deixi arrossegar pel PP i la resta de partits que volen involucionar Espanya”.