La Junta Electoral Central confirma que la CCMA va cobrir de manera "pertinent" la manifestació per la llibertat dels presos polítics

La Junta Electoral Central ha confirmat aquest dimecres que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va cobrir de manera "pertinent" la manifestació per l'alliberament dels Jordis i dels consellers empresonats que va tenir lloc a Barcelona l'11 de novembre. Cal recordar que el Partit Popular va presentar un recurs a la Junta Electoral Provincial de Barcelona en contra de la retransmissió en directe de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquell acte. Aquell organisme ja va desestimar la denúncia, i el PP va recórrer a l'òrgan superior. Ara aquesta altra instància confirma el posicionament de la primera i defensa, com ja s'havia fet, que la cobertura de la manifestació no vulnerava els principis de "neutralitat informativa i pluralisme polític", tal com denunciava el PP.

Cal recordar que la Junta Electoral Provincial de Barcelona ja va desestimar el mateix dia de la manifestació el recurs presentat pel PPC en contra de la retransmissió en directe de l'esdeveniment, convocat per l'ANC i Òmnium Cultural per demanar la llibertat dels consellers i els Jordis, empresonats.

En aquell moment, fonts de la CCMA explicaven a l'ACN que l'organisme provincial havia acceptat les al·legacions de la corporació, per la qual cosa la manifestació es va retransmetre per TV3 i Catalunya Ràdio, tal com estava previst.