La Junta Electoral Central desqualifica la cobertura de TV3

La Junta Electoral Central va desqualificar ahir la cobertura que els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -TV3 i Catalunya Ràdio- han fet del cessament del govern de la Generalitat i de la campanya electoral. Si la setmana passada la Junta Electoral Provincial de Barcelona considerava que denominacions com “Govern a l’exili” o “consellers empresonats o exiliats” vulneraven el principi de neutralitat informativa recollit a l’article 66 de la llei electoral, ara la Junta Electoral Central va un pas més enllà.

Tot i estar d’acord en la prohibició de l’ús d’aquestes expressions, la Junta Electoral Central considera que la resolució de l’òrgan provincial és “insuficient” perquè no deixa clar que la cobertura general crea un relat que no s’ajusta a la realitat. Per a la Junta, aquestes expressions, juntament amb d’altres com “consellers empresonats” o “la llista del president”, envien un missatge confús a l’espectador, que “podria arribar a la conclusió falsa que, en efecte, existeix un legítim Govern a l’exili, una persecució política dels consellers, o que una determinada candidatura és l’hereva genuïna d’aquest pretès Govern a l’exili”. En el seu escrit, l’òrgan recorda que el cessament del Govern es va fer en aplicació d’una previsió inclosa en l’article 155 i que, per tant, “no és cert que existeixi un Govern català legítim els membres del qual estan exiliats a Bèlgica”. A més, afegeix que els membres de l’executiu empresonats no es poden considerar presos polítics “perquè no han estat empresonats per les seves idees polítiques sinó per la comissió de presumptes fets delictius”.

Recursos de Ciutadans

La resolució de la Junta Electoral Central respon a un recurs presentat per Ciutadans després que l’òrgan provincial prohibís la utilització de totes les expressions referides a l’exili, una decisió que no satisfeia del tot el partit d’Inés Arrimadas. La formació també va presentar un recurs que feia referència a la cobertura que TV3 va fer de la manifestació de l’11 de novembre que reclamava l’alliberament dels membres del Govern i els líders d’Òmnium i l’ANC. La Junta Electoral Central considera que la transmissió va vulnerar els principis de pluralisme polític, contràriament al que va determinar l’òrgan provincial.