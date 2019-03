La Junta Electoral de Barcelona dona la raó a la CCMA sobre la cobertura de la manifestació sobiranista a Madrid

La Junta Electoral Provincial de Barcelona s'ha posicionat a favor de la CCMA i ha resolt que la cobertura que TV3 i el 3/24 van fer de la manifestació de dissabte passat a Madrid no vulnera la neutralitat que es requereix en període electoral ni és excessiva. Així n'ha informat TV3, que apunta que l'òrgan ha reconegut la concentració com un "fet noticiable per l'elevat nombre de persones que hi participaven i perquè era la primera vegada que es feia una cosa semblant a Madrid".

Amb aquesta resolució, la Junta desestima la denúncia presentada dilluns per Ciutadans, en què exigia una compensació per a les "candidatures perjudicades" als mitjans públics per la cobertura de la manifestació contra el judici de l'1-O a Madrid. En la denúncia, la formació taronja considerava que el desplegament informatiu de la protesta vulnerava la pluralitat requerida als mitjans públics en període electoral.

No obstant això, la Junta exposa en el seu escrit que molts mitjans van fer una difusió extensa de la manifestació i posa en valor que, entre les "entitats convocants, n'hi havia d'arreu de l'Estat i algunes no estaven a favor de la independència, sinó del dret a decidir". "No podem afirmar que la cobertura que TV3 i el canal 3/24 van fer del que era un esdeveniment singular i excepcional fos excessiva", conclou l'escrit.