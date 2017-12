La Junta Electoral i el TSJC es neguen a prohibir la concentració d'ultradreta davant la seu de la CUP

Tant la Junta Electoral com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'han "inhibit" davant la petició de la CUP perquè es prohibís la concentració d'ultradreta prevista per aquest dissabte davant la seva seu. Així ho han denunciat els cupaires en un comunicat on criden la militància a protegir l'edifici a partir de les 10 del matí.

"Els dos organismes s'han negat a suspendre la convocatòria ultra i passen la pilota a un departament d'Interior de la Generalitat en mans dels qui apliquen l'article 155", lamenta la CUP, que estudia "impugnar" la composició de la Junta Electoral per entendre que actua sense mantenir la imparcialitat.

La concentració, convocada per l'organització ultra Somatemps, es produirà en plena reunió del consell polític de la CUP, que es ha d'aprovar el programa electoral de cara al 21-D. La CUP fa una crida a la seva militància per concentrar-se de forma pacífica i realitzar un cordó de seguretat davant la seu.