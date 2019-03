La Junta Electoral decidirà aquest dijous a les 17 h possibles sancions a Torra

La Junta Electoral Central (JEC) es reunirà demà dijous a les cinc de la tarda per decidir sobre els pròxims passos després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi incomplert el requeriment de la mateixa JEC per retirar els llaços grocs, segons han informat fonts parlamentàries. L’organisme de control dels processos electorals, doncs, no avançarà la reunió que tenia prevista després de donar l’última resposta a Torra, dilluns, en la qual li va donar 24 hores més per retirar els símbols.

Sobre la taula de la JEC hi haurà demà l’informe de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que ja va notificar ahir els edificis públics de la Generalitat on encara hi ha llaços grocs i pancartes en contra de l’empresonament dels presos polítics o de l’existència d’exiliats.

El dubte, però, és si en el moment de la reunió els llaços encara estaran penjats a les façanes, perquè el president de la Generalitat va enviar al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, una petició d’informe sobre la viabilitat de mantenir els llaços que podria arribar en les pròximes hores i modificar la decisió del president.

En base a tota aquesta informació, la JEC decidirà els següents passos. Hi ha la possibilitat, poc probable, que es limiti a enviar un nou requeriment (seria el tercer), però el més probable, i el que ahir ja apuntava el govern espanyol en un comunicat, és que insti els Mossos d’Esquadra a actuar i retirar els llaços, la Fiscalia a obrir diligències contra Torra per un delicte de desobediència, o totes dues coses alhora.