Junts per la República proposa un grup conjunt de JxCat i ERC al Congrés de Diputats

Junts per la República, el partit promogut per Agustí Colomines, Ferran Mascarell i independents de JxCat que ha donat suport a la Crida Nacional per la República, ha proposat aquest dijous que després de les eleccions del 28 d'abril hi hagi un grup parlamentari comú d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya al Congrés de Diputats.

En un comunicat, remarquen que la "unitat" sobiranista és la via, a parer seu, perquè l'independentisme tregui bons resultats a la eleccions. Ara bé, davant "la impossibilitat" de fer-ho proposen que hi hagi un grup conjunt a les cambres parlamentàries com "la millor manera de fer visible a cada convocatòria una majoria independentista".

Tot i això, com a formació política anuncien que donaran suport a Junts per Catalunya tant a les eleccions generals com a les europees, amb l'objectiu de reclamar el reconeixement de l'autodeterminació.

"A les eleccions generals espanyoles del 28-A donarem suport a la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) i treballarem perquè la seva acció parlamentària al Congrés persegueixi, alhora, la unitat amb tots els grups que obtinguin representació parlamentària i l’exigència de l’exercici del dret d’autodeterminació", afirma. En el mateix sentit, també afirmen que a les eleccions a l'Eurocambra donen suport a la llista que encapçalarà Carles Puigdemont amb l'objectiu que incorpori independents a la seva candidatura. "Volem que reuneixi a l’entorn de la seva candidatura un conjunt de persones que, des de la pluralitat ideològica, es comprometin a defensar amb una sola veu el dret a l’autodeterminació i la democràcia davant les institucions de la UE", afirma el comunicat.

Suport a JxCat a Barcelona amb Ferran Mascarell

Pel que fa a les eleccions municipals, en cada municipi Junts per la República donarà suport a les formacions polítiques que defensin l'1 d'Octubre, independentment de les sigles. A Barcelona, però, demanarà el vot per la llista que lidera l'exconseller Joaquim Forn i la fins ara consellera Elsa Artadi, ja que hi ha el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, membre també de Junts per la República.