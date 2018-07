JxCat espera poder investir Carles Puigdemont si es confirma l'extradició per malversació

Després de la decisió d'Alemanya, JxCat veu escletxes per tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont si finalment és entregat a Espanya pel delicte de malversació. El portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, en declaracions a TV3 des d'Hamburg, ha assegurat que si l'expresident fos extradit per aquest delicte mantindria intactes els seus drets com a diputat i podria ser investit president. "En el moment que no estigués en presó preventiva, seria possible la investidura", ha dit després d'una reunió amb el mateix Puigdemont, el president Quim Torra, la consellera Elsa Artadi i el vicepresident del Parlament Josep Costa.

🎥 @albertbatet des d'Alemanya: "La sentència del passat dijous obre un escenari possible de restitució perquè cauen totes les causes de rebel·lió, sedició i desordres públics. I posa en evidència que s'haurien de deixar en llibertat de forma immediata tots els presos polítics" pic.twitter.com/lkm9YHZcZJ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 16 de julio de 2018

"La sentència obre un escenari de possible restitució perquè cauen totes les causes de rebel·lió, sedició i desordres públics. I posa en evidència que s'hauria de deixar en llibertat de forma immediata tots els presos polítics", ha expressat Batet.