JxCat, ERC i la CUP abandonen comissions del Parlament en protesta per les detencions dels alcaldes de Verges i Celrà

Els diputats de JxCat, ERC i la CUP han abandonat aquest dimecres diverses de les comissions del Parlament en què havien de participar com a senyal de protesta per la detenció de dos alcaldes 'cupaires' de municipis de la província de Girona, així com dos membres dels CDR.

En una intervenció davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, Vidal Aragonès (CUP) ha criticat que en cap país democràtic "s'atura a ningú a les portes de casa seva" amb l'acusació de desordres públics.

Per la seva banda, la diputada de JxCat, Gemma Geis, ha comparegut en roda de premsa per explicar l'absència de JxCat a les comissions parlamentàries en protesta per les detencions a Girona. "No es pot pretendre actuar de manera normal quan la repressió encara existeix, i existeix cada dia", ha recalcat: "La nostra màxima solidaritat i condemna davant aquesta situació de repressió". En el mateix sentit, Geis ha definit els alcaldes detinguts com "alcaldes de l’1-O, republicans, demòcrates". Geis es desplaçarà a Girona per estar pendent de la situació que s'hi està vivint, ha explicat. "Màxim respecte a la llibertat de reunió, manifestació", ha assegurat: "S’han produït unes detencions quan s’havia pogut produir una citació".

Tres comissions afectades

L'abandonament dels diputats de JxCat, ERC i la CUP afecta tres comissions: la de Treball Afers Socials i Famílies, la d'Afers Institucionals i la de Territori, que han començat passades les 10 hores d'aquest dimecres. Els comuns també han abandonat la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) en considerar que la marxa dels altres diputats no garantia el funcionament de la comissió i també s'han queixat de les detencions.

El president de la comissió d'Afers Institucionals, Jean Castel, ha aixecat la sessió per l'absència dels representants dels partits independentistes, seguint la recomanació dels lletrats. El diputat de Cs Carlos Carrizosa ha lamentat que "les ordres del dia no s’han pogut portar a terme per la vagància o la irresponsabilitat d’alguns diputats que han triat no treballar". "Obstrueixen el funcionament d’una assemblea legislativa", ha sentenciat. També s'ha aixecat la sessió en la comissió de Territori, mentre que la de Treball, Afers Socials i Famílies ha continuat en funcionament.