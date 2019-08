JxCat i ERC criden a una Diada massiva davant la proximitat de la sentència de l'1-O

Els partits Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han fet aquest dissabte una crida a acudir a la manifestació independentista de la Diada de l'Onze de Setembre davant la proximitat de la sentència de l'1-O, i després d'admetre que aquest any el nombre d'inscrits és menor que en anteriors convocatòries.

En declaracions a RAC1 recollides per Efe, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha reivindicat una "gran manifestació" independentista durant la Diada perquè, ha dit, "som davant d'una sentència en l'horitzó que s'albira amb molt poca justícia i molta injustícia".

Després de reconèixer que les dades d'inscrits aquest any en la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) són inferiors, ha afirmat: "La consciència col·lectiva, la responsabilitat col·lectiva dels que creiem en el projecte independentista farà que l'Onze de Setembre siguem molts, perquè aquest és un país madur i som en una situació complicadíssima".

En termes similars s'ha pronunciat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha fet una crida perquè la manifestació independentista de la Diada sigui un "èxit".

En declaracions a RAC1, Vilalta ha explicat que a més de la participació dels màxims dirigents d'ERC a la manifestació, també acudiran en algun moment del dia als centres penitenciaris on estan en presó preventiva per l'1-O els líders independentistes per "denunciar la injustícia".

Desunió independentista

JxCat i ERC han fet aquesta crida malgrat la desunió entre els dos partits, que s'ha evidenciat les últimes setmanes. L'últim episodi van ser les contradiccions estratègiques entre el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el president de la Generalitat, Quim Torra, que en la seva última conferència a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada va situar la confrontació i la desobediència civil i institucional com l'única via per arribar a la independència. ERC, al seu torn, ara descarta exercir la unilateralitat des de les institucions.

De fet, al llarg d'aquest agost els partits i l'ANC també han protagonitzat enganxades per la Diada d'enguany, ja que l'entitat no ha reservat un lloc per als dirigents polítics en la zona VIP. Si primer va ser Carles Puigdemont el que en una entrevista a 'El Punt Avui' va avisar que veuria “preocupant” que l’entitat liderada per Elisenda Paluzie optés per una deriva “antipartits”, després va ser l'exdiputat d’ERC Joan Tardà que va dir que l'Assemblea s'estava "equivocant". Amb tot, els exdirigents republicans Anna Simó i Josep Huguet van afirmar que no anirien a la Diada si no es corregia la deriva "antipartits".