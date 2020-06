JxCat i ERC voten a favor d'alliberar els tres acusats per les protestes postsentència a qui el Govern demana presó

Una moció de la CUP sobre la repressió a la dissidència que s'ha votat aquest dijous al Congrés ha posat en contradicció els partits del Govern i ha dividit els de l'executiu espanyol. El primer punt reclamava la posada en llibertat dels quatre joves empresonats arran de les protestes per la sentència del Tribunal Suprem contra el Procés, tres dels quals a Catalunya i per a qui la Generalitat demana presó com a acusació particular. JxCat i ERC hi han votat a favor. Fa mesos els anticapitalistes ja havien presentat al Parlament una iniciativa en què reclamaven la retirada de l'acusació i els socis de la coalició del Govern es van abstenir.

La proposta de la formació de l'esquerra independentista, a més, ha provocat divisió a les dues forces del govern espanyol. El PSOE ha votat en contra de tots els apartats, mentre que Unides Podem ho ha fet a favor del punt anteriorment esmentat, així com de sis més. Amb tot, respecte a la llibertat dels quatre empresonats postsentència hi ha hagut membres del govern que s'han abstingut, com ara Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz i Alberto Garzón.

La moció cupaire instava el govern espanyol a diferents qüestions: retirar les condecoracions i ascensos dels policies de l'operació Copèrnic que va actuar durant el referèndum del 2017 "començant per l'ascens del general de la Guàrdia Civil Ángel Gozalo i la medalla pensionada al senyor Sebastián Trapote", llavors cap superior de la Policia Nacional a Catalunya", especifica el l'apartat dos. També posar fi a l'ús de les pilotes de goma per part de tots els cossos policials, tal com ja està regulat a Catalunya en el cas dels Mossos.

El partit lila també ha votat a favor de "col·laborar amb la justícia en la investigació del jutjat d'instrucció 47 de Madrid de la filtració del sumari" de l'operació Judes, la causa oberta contra tretze persones dels CDR per terrorisme. Amb tot, aquesta investigació es va arxivar el mes de febrer. La CUP apunta que aquesta moció havia d'anar al primer ple que es va suspendre pel coronavirus i ara si modificava el seu propi text no es podia votar per punts. Els anticapitalistes han preferit mantenir aquest error perquè es votés separadament i veure així el posicionament dels partits en cada apartat.

Podem també ha votat favorablement que compareguin davant la comissió de secrets els responsables de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional a Catalunya, que, segons va publicar La Directa, l'octubre del 2017 es van infiltrar a la CUP. Els anticapitalistes citen concretament l'agent amb TIP 74.977. Juntament amb EH Bildu, han presentat diverses sol·licituds d'informació al govern espanyol, però les ha denegat perquè eren secretes. A més, Podem també ha dit sí a la iniciativa de retirar la Policia Nacional de la comissaria de la Via Laietana i que es reconverteixi l'edifici en un memorial de la repressió del règim franquista. Traslladar la Policia Nacional a un altre punt de la ciutat és, de fet, una proposta que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el PSC han avalat a l'Ajuntament de Barcelona.

El desè punt instava el govern espanyol a derogar el decret digital que l'executiu va aprovar a finals de l'any passat, en virtut del qual la Moncloa pot clausurar webs sense autorització judicial. En la convalidació en comissió al Congrés Unides Podem es va acabar abstenint, amb la condició que es tramités com a proposició de llei per després incloure-hi esmenes. Aquest dijous el partit lila ha votat a favor de suprimir-lo. Hi ha hagut altres punts en què Unides Podem s'ha abstingut, com en el que instava l'executiu espanyol a retirar les condecoracions i ascensos dels policies que van actuar contra les protestes postsentència i el que apostava per crear una comissió d'investigació sobre l'operació Judes.

El president del grup parlamentari, Jaume Asens, ha marcat perfil propi en l'apartat 5, que reclamava un examen a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a partir del Protocol d'Estambul, un manual per a la investigació de la tortura i els tractes cruels, inhumans o degradants, i hi ha votat a favor. Als tres punts en què Unides Podem s'ha abstingut, Gerardo Pisarello ha votat en contra.