JxCat i ERC no demanaran la delegació del vot de Puigdemont ni dels consellers exiliats

Junts per Catalunya i ERC no demanaran finalment la delegació del vot dels exiliats, entre ells el del president, Carles Puigdemont. Malgrat que JxCat en un primer moment tenia previst fer-ho -tal com va publicar l'ARA- finalment, davant la possibilitat de tenir un ple similar al del 6 i 7 de setembre pel rebuig de l'oposició han decidit no fer-ho en el cas de la sessió constitutiva del Parlament. Per tenir majoria independentista a la mesa tenen el suport suficient amb els diputats presents a la cambra, el delegat dels presos -que sí que demanaran que puguin votar- i l'abstenció dels comuns.

Ahir, el govern espanyol ja va avançar que recorreria la sessió constitutiva si es permetia el vot del president i els consellers de Brussel·les, un fet que bloquejaria l'inici de la legislatura.

Els independentistes sí que demanen el vot delegat dels presos

A diferència dels diputats que són a Brussel·les, JxCat i ERC sí que demanaran la delegació del vot dels presos: Jordi Sànchez i Joaquim Forn (JxCat) i Oriol Junqueras (ERC). Per fer-ho, s'ha de registrar la sol·licitud de la delegació al registre del Parlament. L'informe dels lletrats del Parlment fet públic dilluns va considerar que el reglament no permetia la delegació del vot en el cas dels presos ni dels exiliats però va deixar la decisió en mans de la mesa d'Edat que es formarà a l'inici de la sessió constitutiva. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va obrir la porta en la seva darrera interlocutòria a que ho poguessin fer, ja que va denegar-los poder assistir en el plenari.

Tal com estableix el reglament, aquesta mesa està formada 'ad hoc' per aquesta sessió i que estarà composta per tres diputats d'ERC: el més gran dels 135 diputats, Ernest Maragall, i els dos més joves, Gerard Gómez i Rut Ribas. Segons els serveis jurídics de la cambra són ells els que han de decidir sobre aquest el seu dret a participació, a distància, en el plenari.