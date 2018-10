JxCat afirma que es manté l'acord amb ERC sobre els diputats suspesos malgrat l'informe als lletrats

A vint-i-quatre hores de les votacions del debat de política general, ajornades la setmana passada per la crisi entre JxCat i ERC, els vots dels diputats empresonats i a l'exili de la llista de Carles Puigdemont tornen a estar en el punt de mira. Tot i que la mesa ha rebutjat les reconsideracions de l'oposició, el president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat un informe als lletrats, a petició del PSC, perquè es pronunciïn sobre els vots dels diputats de JxCat. Fins ara els lletrats han avisat que les peticions que van presentar Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Carles Puigdemont no eren vàlides.

Aquest advertiment, fins ara verbal, és probable que demà estigui per escrit. És en aquest punt que JxCat i ERC hauran de decidir si desoeixen l'avís dels lletrats o no. En roda de premsa aquest dilluns, el portaveu adjunt de la llista de Puigdemont, Eduard Pujol, ha afirmat que quan tinguin el document dels lletrats prendran les decisions corresponents, però que ara per ara es manté l'acord que van forjar amb Esquerra dijous. "L'acord a què vam arribar continua vigent", ha dit Pujol, que ha explicat que s'han reunit amb ERC abans de la reunió de la mesa per parlar sobre com ha de transcórrer demà el ple. No ha aclarit, però, si la resposta que donarà la majoria independentista al pronunciament dels serveis jurídics està pactada amb Esquerra. "Un cop l'informe estigui substanciat, signat i sobre la nostra mesa, en prendre ple coneixement i prendrem les decisions que hàgim de prendre", ha dit Pujol.

Sigui com sigui, Pujol ha afirmat que la crisi entre els dos socis del Govern "es pot donar per tancada". Així, el portaveu adjunt de JxCat ha atribuït la petició de Torrent a la "pressió" dels grups parlamentaris. Així, ho ha emmarcat "dins la normalitat" de "l'exercici de responsabilitats" del president del Parlament.