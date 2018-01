30 o 31 de gener: JxCat i ERC discrepen de la data per investir Puigdemont

Junts per Catalunya i ERC no es posen d'acord amb la data per celebrar el ple d'investidura del president de la Generalitat. Així ha quedat palès després que el president del Parlament, Roger Torrent, i la mesa es reunissin aquest dijous al matí amb els representants dels grups parlamentaris.

Fonts presents a la trobada expliquen que el grup que encapçala el candidat a la investidura, Carles Puigdemont, voldria que el ple tingués lloc a les 16 hores del pròxim dimecres, dia 31, la data límit per celebrar-lo. Els republicans, en canvi, defensen que la sessió tingui lloc el dia abans, el dimarts 30. Una opció a la qual també han donat suport els comuns. La CUP no s'ha posicionat a favor de cap data.

A la reunió, que ha durat mitja hora, l'oposició s'ha queixat que a hores d'ara no s'hagi concretat ni la data ni el format del ple. Pel què fa a la primera qüestió, fonts parlamentàries avancen que Torrent podria decidir una data aquesta mateixa tarda. Pel què fa al format, el PP ha presentarà un escrit perquè es pugui conèixer 48 hores abans al ple. El president de la cambra s'ha limitat a garantir aquest dijous que la sessió se celebrarà amb la "màxima normalitat".

A la trobada amb els grups tampoc s'ha arribat a cap conclusió sobre la delegació del vot dels diputats que són a Brussel·les, una decisió que haurà de prendre la mesa a principis de la setmana que ve.