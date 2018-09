JxCat i ERC arriben a un acord sobre la suspensió dels presos polítics i de Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, va desconvocar el 18 de juliol l'últim ple abans de les vacances d'estiu. El motiu: la llunyania entre JxCat i ERC pel que fa a les suspensions dels diputats processats per rebel·lió pel Tribunal Suprem. Més de dos mesos han trigat les dues formacions independentistes en redreçar una situació que abocava el Parlament a la paràlisi, però finalment diverses fonts consultades per l'ARA asseguren que han arribat a un acord. De fet, s'anunciarà aquest mateix dimarts en una roda de premsa conjunta entre el president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident primer, Josep Costa. I complirà amb tres premisses: no s'alteraran les majories parlamentàries, cap d'ells renunciarà a l'acta de diputat i serà el ple el que voti la solució.

Falta una setmana per al primer ple del nou període de sessions, el debat de política general, i aquesta ha estat des del primer dia la data límit marcada pels negociadors. El pacte, segons les fonts, passaria per respectar l'article 25 del reglament del Parlament - tal com apuntava l'informe dels lletrats- que especifica que, per suspendre un diputat, la comissió de l'estatut del diputat ha de fer un dictamen i, després, el ple l'ha de validar per majoria absoluta.

Aquesta seria precisament la via que haurien acordat seguir en aquest cas. El problema és que, per esquivar una possible querella per desobediència contra la mesa del Parlament -a qui el jutge ha comunicat que s'ha de suspendre els diputats- s'hauria d'evitar votar contra les suspensions. Així que les fonts expliquen que el ple no s'oposaria directament a les suspensions -tot i que, probablement, expressi que hi està en contra- sinó que votaria la solució acordada.

El jutge Pablo Llarena va suspendre el 10 de juliol als cinc diputats empresonats (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez) i també a l'expresident Carles Puigdemont, que és a l'exili. La interlocutòria del jutge ja obria la porta a què els diputats no haguessin de renunciar a les actes -la suspensió és temporal fins que hi hagi sentència- i, fins i tot, en un exercici d'interpretació creativa del parlamentarisme, acceptava que els vots dels sis diputats suspesos no es perdessin durant aquest temps, sinó que estiguessin a disposició del seu grup parlamentari (en una delegació de vot rara avis).