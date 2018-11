JxCat atribueix al 155 que encara no hi hagi pressupostos a Catalunya

Perquè tinguessin efecte a partir de l'1 de gener del 2019, els pressupostos de la Generalitat s'haurien d'aprovar abans d'acabar l'any. Un escenari que és inviable encara que es presentessin aquesta mateixa setmana i que obligarà a prorrogar els comptes els mesos que trigui el Govern en aconseguir, si ho aconsegueix, aprovar-ne uns altres. L'executiu no ha iniciat les rondes de negociació amb els grups de l'oposició i no es planteja portar els pressupostos al Parlament fins, almenys, mitjan desembre. Una situació que el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha assegurat aquest dilluns que està justificada per "l'excepcionalitat del moment".

"Per molt que es digui que des que es va aixecar el 155 al mes de maig tot és normal, la Generalitat ha estat afectada greument per una situació de paràlisi i l'aixecament del 155 ha obligat a posar en marxa un motor que estava aturat", ha explicat des del Parlament. Segons Pujol, "el 155 ha estat una màquina de paràlisi" i el Govern ha trigat en redreçar la situació.

L'executiu va renunciar a presentar el projecte de pressupostos del 2018 argumentant que no hi havia marge perquè no havia començat a treballar fins el mes de juny. Aleshores el vicepresident, Pere Aragonès, va explicar que se centrarien en els del 2019.

Ara bé, el que ha esquivat Pujol ha estat parlar de les propostes que el seu grup vol que quedin recollides en els comptes. "Esperem que siguin uns bons pressupsotos i que demostrin que es reverteixen ja els efectes de les restriccions dels últims anys. Que ningú posi en dubte l’ànima social de JxCat en aquest Govern", ha remarcat.

Pujol ha preferit no entrar en cap debat pressupostari fins que el Govern no presenti el projecte i, pel que fa a fiscalitat, s'ha limitat a dir que al seu grup tenen un posicionament tot i que no el vulgui fer públic fins que convoquin una roda de premsa específica sobre el tema. En el programa electroal de JxCat pràcticament no es parlava d'impostos (el de Successions i l'IRPF són els que reclamen modificar els comuns) i simplement s'anotava que "un millor compliment de les obligacions tributàries és clarament preferible a un augment d’impostos".

De moment, l'únic posicionament públic de JxCat pel que fa a fiscalitat són els sentits dels vots dels seus diputats ara fa una setmana en una moció sobre el tema. Tant ells com els d'ERC van votar contra una proposta de reforma de l'impost de Successions i es van abstenir en una altra que pretenia incrementar el tipus d'IRPF per a les rendes altes. Pujol ha restat aquest dilluns importància a aquelles votacions i ha subratllat que, en els textos de les mocions, acostumen a barrejar-s'hi moltes qüestions.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, no ha entrat a valorar les propostes dels comuns pel que fa als pressupostos i ha remarcat simplement que l'executiu les estudiarà: "Volem avançar en les polítiques públiques que el país necessita. És important tenir pressupostos, serà molt positiu per al país i els partits no en poden quedar al marge. Segur que el Govern en valorarà les propostes", s'ha limitat a dir.