JxCat demana que compareguin presos i exiliats i Sánchez i Rajoy a la comissió del 155

JxCat ha registrat aquest divendres una llista de compareixences davant la comissió d'investigació del Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 en la qual inclou presos polítics i exiliats, com també el president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu antecessor, Mariano Rajoy. La llista de compareixents, que incorpora fins a 70 noms, se sotmetrà a votació a la comissió d'investigació, constituïda el 6 de novembre passat i presidida pel diputat de JxCat Antoni Morral, que haurà de programar un calendari de compareixences.

En concret, JxCat demana que compareguin com a "afectats" pel 155 l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, tots ells per videoconferència perquè són a l'estranger. També haurien de comparèixer, segons el seu parer –en aquest cas de manera presencial– els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, en presó preventiva a la presó de Lledoners (Bages), així com altres "afectats" pel 155, com el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Agustí Colomines, l'exdelegat del Govern a París Martí Anglada o el director del Museu de Lleida, Josep Giralt.

El llistat inclou 19 persones que JxCat identifica com a "involucrats en el procés de decisió i gestió" del 155, entre els quals Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i l'excap de gabinet de Presidència Jorge Moragas. JxCat, però, no només es limita a demanar la compareixença de membres de l'anterior Govern, sinó també de l'actual, començant per Sánchez i la seva vicepresidenta, Carmen Calvo.

El president del PP, Pablo Casado; el líder de Ciutadans, Albert Rivera; el president del Senat, Pío García-Escudero; el cap de la Casa Reial, Jaime Alfonsín; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; l'expresident del PPC Xavier García Albiol, i l'expresident de la Generalitat José Montilla són altres noms que JxCat demana cridar a declarar.