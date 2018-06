JxCat es conjura per arribar unit a les municipals tot i la tensió interna

“La roba bruta es renta a casa”. Amb aquesta conclusió sortia ahir de la reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya un dels diputats que ha viscut amb més malestar la polèmica dels últims dies entre alguns independents i la direcció del PDECat. Els membres de la llista construïda al voltant de l’expresident Carles Puigdemont van acudir aquest dijous a la convocatòria a Valls del portaveu, Albert Batet, amb la voluntat d’abordar el debat que ha tensionat les costures del grup: el cap de setmana els retrets van aflorar públicament a Twitter quan els diputats Pep Riera, Aurora Madaula i Josep Costa van carregar contra el PDECat per haver anunciat que concorrerà a les eleccions municipals amb la marca de JxCat. “No pot tornar a passar”, asseguraven ahir fonts del grup, que van afirmar que la reunió havia servit per constatar la necessitat d’arribar units a les eleccions municipals i canalitzar les discrepàncies que sorgeixin de manera interna.

Diversos diputats consultats per l’ARA expliquen que en les seves intervencions van expressar la conveniència de millorar la “coordinació” amb el PDECat i formalitzar algun mecanisme un cop el partit de Marta Pascal aclareixi el seu rumb en l’assemblea prevista per al dia 20 de juliol. “Hem de saber trobar un encaix harmònic”, opinava ahir una de les fonts, convençuda que serà més fàcil un cop passat el congrés del PDECat.

Alguns diputats amb carnet del partit presents en la trobada al Convent del Carme van criticar precisament que la lluita de poder entre Pascal i els crítics estava esquitxant el grup. “Uns i altres volen utilitzar JxCat i Carles Puigdemont al seu favor”, constatava un independent consultat per l’ARA, que advoca per esborrar la imatge de divisió i recuperar “l’esperit transversal” del 21 de desembre.

En declaracions després de sortir de la reunió, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va assegurar que s’havia fet una reflexió “molt oberta” sobre la necessitat de mantenir viu “l’espai de centralitat”. En aquest sentit, Pujol va reivindicar la gran confluència que va fer possible el naixement de Junts per Catalunya: “El PDECat amb tota la seva força i implantació” i els independents que van sumar-se “a la llista del president”. És per això que, segons fonts parlamentàries, en el marc de la trobada es va demanar al PDECat que oblidi qualsevol possible intenció de fer servir el nom de JxCat simplement per canviar la marca i guanyar les municipals i les europees.

Del que no es va parlar en la reunió de grup va ser de la plataforma de Junts per la República, una eina creada per alguns independents amb la intenció de construir un moviment unitari de l’independentisme.

El futur del moviment

Malgrat que fins a última hora hi va haver l’opció que intervinguessin per videoconferència tant el president, Quim Torra, com Puigdemont, que ahir es van reunir a Berlín, finalment la trobada no va comptar amb el discurs de cap dels dos. De fet, des de fa setmanes alguns diputats s’estranyen del silenci de Puigdemont, que no ha intervingut -segons les fonts- per calmar els ànims interns. L’entorn de l’expresident atribueix el seu perfil baix al procés judicial obert a Alemanya, que arribarà al desenllaç abans que acabi el mes. “Si no l’extradeixen, Puigdemont activarà tant el Consell de la República a Brussel·les com el moviment de JxCat”, asseguren les mateixes fonts. I és que, mig any després de les eleccions -JxCat es va fer amb poc menys d’una setmana-, la llista encara no té una estructura organitzativa definida i això provoca -asseguren fonts del grup- disfuncions en la presa de decisions. El congrés del PDECat al juliol i el futur de Puigdemont un cop es resolgui l’extradició són les dues variables que marcaran el futur de l’espai postconvergent.