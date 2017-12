JxCat diu que Puigdemont serà investit i que l'Estat "no ho podrà impedir"

Junts per Catalunya ha dit aquest divendres que Carles Puigdemont serà investit president de la Generalitat i que l'Estat "no ho podrà impedir", i ha exigit a Rajoy que accepti el resultat de les eleccions del 21 de desembre.

En un comunicat, la llista del president proclama que Puigdemont és el vencedor d'uns comicis en els quals l'independentisme va aconseguir majoria absoluta, i reclama al govern espanyol que concreti el dia que anul·larà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

Per a JxCat, els resultats electorals són fruit d'unes eleccions que consideren il·legítimes i que es van celebrar en una clima d'"excepcionalitat, de violència, de presó, d'exili i de suspensió de l'autonomia".

"El president es va sotmetre a unes eleccions il·legítimes perquè no ens fan por les urnes. Ara només podem exigir que l'Estat accepti el resultat", destaca.

Després d'insistir que no pot acceptar que s'intenti impedir la voluntat democràtica de la gent, la nota apunta: "Només hi ha un tipus de gent que no vol que Puigdemont sigui investit president: els que no creuen en la democràcia".

"El que ha votat la gent no ho pot canviar el Parlament", afegeix el comunicat, on s'argumenta que sense democràcia no pot haver-hi estabilitat, progrés i prosperitat.