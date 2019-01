JxCat exigeix als polítics espanyols que "no es tornin a posar a la boca el 155"

Resposta de JxCat a les últimes crides a aplicar el 155 a Catalunya. El portaveu del grup parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, s'ha desplaçat aquest diumenge fins a Brussel·les per abordar amb amb el president Puigdemont i els consellers a l'exili la política interna del grup parlamentari. La trobada s'allargarà fins dilluns al vespre, però d'entrada aquest diumenge han abordat qüestions internes com ara la comissió d'investigació del 155 al Parlament, a més de l'estratègia que han de seguir durant el judici del Procés. Pujol ha fet una crida als polítics que "des de la dreta fins l'extrema dreta, passant per certes posicions del PSOE", continuen reclamant "amb lleugeresa" que s'apliqui l'article 155 a Catalunya.

"Sisplau, que no es tornin a posar a la boca el 155", ha etzibat, i ha recordat que és "un artefacte" que va fer "molt mal als ciutadans de Catalunya". És la resposta a la reclamació que ha fet aquesta setmana l'assemblea del Parlament d'Extremadura perquè es torni a aplicar l'article 155 a Catalunya. La proposta va ser presentada pel Partit Popular, però els diputats socialistes també hi van votar a favor.

D'altra banda, el portaveu de JxCat també ha aprofitat per tornar a reclamar al Tribunal Suprem que permeti als presos polítics declarar a la comissió d'investigació del 155. "Seria un escàndol que finalment no poguessin declarar ni de manera telemàtica ni de manera presencial", ha denunciat Pujol. Les compareixences estan previstes per a aquest dimarts, però el Tribunal Suprem encara no s'ha pronunciat.

Pujol no ha volgut mullar-se en qüestions com la candidatura a l'alcaldia de Barcelona de la consellera Elsa Artadi. El portaveu de JxCat s'ha limitat a assegurar que hi haurà una candidatura que representi l'espai transversal que suposa JxCat per als comicis de la capital catalana i ha explicat que Artadi serà dilluns a la trobada a Brussel·les. També el president Torra tornarà a la capital belga dilluns.

Sobre l'aprovació dels pressupostos de Pedro Sánchez, Pujol ha tornat a passar la pilota a la teulada espanyola. Ha repetit que l'única manera que hi hagi algun moviment és si Pedro Sánchez pren alguna iniciativa per abordar el diàleg amb Catalunya. "Solucions polítiques per a un problema polític", ha sentenciat el diputat català.

De cara a les europees, la setmana passada també des de Brussel·les el president del PDECat, David Bonvehí, va anunciar que es repetiria la fórmula de JxCat per als comicis europeus. Sobre la possibilitat que dins aquesta candidatura hi hagi Carles Puigdemont, Pujol no ho ha descartat ni confirmat, simplement ha explicat que de moment la qüestió no s'havia abordat en la trobada.