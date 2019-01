JxCat perfila la llista a les eleccions europees: Turull és un dels noms sobre la taula

Les eleccions europees és un dels altres fronts que en les properes setmanes haurà de decidir l'espai de JxCat. El PDECat negocia una coalició amb el PNB -que és l'aliança tradicional- i aquest dilluns ja ha anunciat que concorrerà als comicis amb la marca de Junts per Catalunya. Ara cal decidir, però, els noms que integraran la candidatura. Segons ha avançat Nació Digital i confirmen diverses fonts a l'ARA, l'exconseller de la Presidència Jordi Turull és un dels noms que està sobre la taula. Pres a Lledoners, afrontaria la campanya de les eleccions europees just després del judici del referèndum de l'1 d'octubre, pel qual la Fiscalia li demana fins a 16 anys de presó per delictes de rebel·lió i malversació.

Altres fonts de l'espai de JxCat situen a la candidatura també l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont Alfonso Cuevillas i també l'actual eurodiputat Ramon Tremosa, tot i que fins ara s'havia inclinat per no repetir.

Si Turull acaba fent el pas, competirà electoralment amb l'exvicepresident Oriol Junqueras, que també es troba en la mateixa situació de presó preventiva i també afrontarà el judici. En un primer moment, JxCat havia ofert a ERC la possibilitat d'una candidatura conjunta, amb Puigdemont com a número dos de Junqueras, però els republicans s'hi van negar.

Tanmateix, fonts oficials del PDECat matisen que ara per ara tot just s'ha obert el procés de primàries a les europees i que encara no s'ha entrat a debatre sobre els noms.