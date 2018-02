JxCat mostra "perplexitat" davant la decisió "unilateral" de Torrent de recórrer al TEDH el cas de Puigdemont

Malgrat que a priori la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de recórrer a Estrasburg pugui semblar favorable als interessos de Carles Puigdemont, no ho és, segons el grup de JxCat. Després de l’anunci, el portaveu adjunt de la llista del president, Eduard Pujol, s'ha mostrat "perplex" i ha demanat a Torrent que abans de fer qualsevol acció que afecti els drets fonamentals de Puigdemont ho comuniqui abans a l’interessat i a l'equip de juristes que treballa en l’estratègia judicial. "És una estratègia molt complexa i demanem màxima responsabilitat i fermesa. Fora bo haver-ho consultat abans perquè la defensa pugui ser eficaç en termes jurídics", ha considerat Pujol.

El portaveu adjunt, que ha comparegut amb la diputada Gemma Geis, ha afirmat que l'acció "xoca amb estratègies de legítima defensa" del president de la Generalitat. "Estem treballant amb molta discreció", ha considerat Geis, que ha recordat que el mateix grup està estudiant la manera d'acudir a Estrasburg i fer-ho amb èxit.

"La decisió s'ha pres de manera unilateral i arbitrària", ha criticat Pujol, que, tot i això, no ha dubtat de la “bona fe” de la decisió de Torrent. "S'ha de treballar bé, s'ha de cosir (...) Amb diàleg ens hauríem trobat més còmodes", ha afirmat Pujol.

L'entorn de Torrent respon que la decisió s'ha comunicat al vicepresident primer, Josep Costa, sense que Costa hi hagi mostrat cap oposició. A més, recorden que Torrent es va comprometre a buscar les "garanties" per poder investir Puigdemont.

Sense motius per deixar la llei de presidència al calaix

Però la qüestió del TEDH no és l'únic motiu de conflicte amb ERC. JxCat manté que el seu candidat és Puigdemont i que "no cal anar a buscar vies a Estrasburg" per trobar les "garanties" per investir-lo. "Ja teníem la majoria parlamentària per investir-lo el 30 de gener", ha dit, i ha recordat que es va ajornar el ple. I, en aquest punt, ha fet referència a la decisió de Torrent d'aquest dimarts de deixar fora de l'ordre del dia la qualificació de la reforma de la llei de presidència, una iniciativa que segons JxCat busca la manera d’investir Puigdemont a distància legalment. "No hi havia cap motiu per no tractar-la [la reforma de la llei]", ha afirmat Geis, que ha defensat que el registre es va fer correctament a la cambra i que, per tant, avui tocava abordar-la a la mesa.

En aquest sentit, han presentat la decisió de Torrent com a unilateral i han deixat clar que no la comparteixen. JxCat defensa que la tramitació de la reforma és legal i que impulsaran totes les vies necessàries per investir Puigdemont. "No ens mourem del compromís adquirit", ha defensat Pujol.