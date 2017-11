JxCat nega el plagi als comuns i diu que s’inspira en Obama

“No et pots postular com la gran solució per a Catalunya si no ets capaç ni de fer un cartell propi”, denunciava dimarts el cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, per la semblança de la imatge electoral de Junts per Catalunya (JxCat) amb la de la seva formació. El responsable d’imatge de la campanya de JxCat, Ramon Piqué, nega qualsevol mena de plagi i atribueix les similituds a factors externs, com tancar la candidatura a última hora i especialment tenir els caps de llista a la presó o a l’exili: “No hem pogut fer una sessió fotogràfica amb els candidats i hem agafat fotos d’arxiu, i el degradat del fons i el virat de la imatge ens ha permès igualar unes fotos que eren molt diferents”. El degradat és una de les coincidències amb el cartell dels de Domènech, però Piqué apunta que és una tendència actual: “Hi ha moltíssimes referències, el degradat no és patrimoni dels comuns”. El responsable d’imatge de la campanya també destaca que s’han vist obligats a realçar el logo i integrar-lo amb la resta d’elements perquè es tracta d’una candidatura que la gent no coneix: “És un logo que cal donar a conèixer perquè és una marca nova i això ens ha obligat a utilitzar el mateix estil que el lema, amb la tipografia també inclinada, i a usar el degradat amb la senyera”.

Piqué assenyala que s’han inspirat en la campanya d’Obama del 2008 i en cartells de pel·lícules per buscar una imatge icònica. “Hem buscat un look més cinematogràfic, un pòster com el dels presos, que et vulguis endur a casa perquè és un crit molt potent”, afegeix Piqué, que recorda que a Indiana Jones i l’última croada (1989) ja se superposaven les cares i es feia servir el degradat”. La imatge que han escollit per retratar el president, que apareix somrient i de mig cos en amunt com Domènech, no és una imatge qualsevol: “Hem agafat la imatge de Puigdemont entrant a la roda de premsa de Brussel·les, que dibuixa una mirada esperançadora que això anirà bé tot i les dificultats”. Posats a buscar semblances, Piqué recorda que “el cartell dels comuns del 27-S era molt semblant a una imatge de RAC1 d’inici de temporada, amb gent en moviment i al mateix escenari, a la Fabra i Coats”.

Sergio Espín, dissenyador del cartell dels comuns juntament amb un equip de col·laboradors, no amaga que es va quedar en estat de xoc quan va veure el cartell de JxCat. “És difícil clavar-ho tant. Si fos un element només, encara, però tant el degradat com les lletres ascendents o el tipus de fotografies són calcats”, assenyala Espín, que no té cap dubte que s’han fixat en els cartells que va fer En Comú Podem per a les eleccions espanyoles del 20-D del 2015 i del 26-J del 2016. “El problema és que el sistema gràfic, el conjunt i no només el logo, és idèntic”, diu Espín, que exposa que es van inspirar en els cartells de la Guerra Civil i també en els cinematogràfics.

El dissenyador explica que els elements que han utilitzat s’adiuen amb la filosofia de Catalunya En Comú-Podem. “El degradat de vermell a lila simbolitza la unió de dos espais, les lletres en diagonal mostren dinamisme, la projecció cap al futur de la nova política, i la tipografia busca mostrar el missatge amb força”, afirma Espín, que reconeix que s’esperava que es parlés del seu treball pel resultat final i no per la semblança amb el d’un partit oposat als comuns.