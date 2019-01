JxCat prepara el judici amb l’exili com a via de denúncia

El grup parlamentari de Junts per Catalunya tancarà avui dues jornades de treball a Brussel·les amb l’expresident Carles Puigdemont per encarar l’estratègia política del judici per l’1 d’Octubre. La jornada d’ahir va servir, segons expliquen fonts de la formació, per resoldre qüestions organitzatives, i serà avui quan s’encararà la tàctica, en una reunió en què s’afegiran els membres del Govern, amb Quim Torra i Elsa Artadi al capdavant. El titular de Territori, Damià Calvet, i el d’Interior, Miquel Buch, es quedaran a Catalunya per fer el seguiment de la vaga de taxis. En la jornada d’ahir es va aprofitar l’ocasió per preparar el ple del Parlament de dimecres i per començar a teixir una estratègia embrionària que s’acabarà d’afinar avui.

Junts per Catalunya pensa en els lideratges a l’exili com a via per denunciar el procés judicial a Europa. I en aquest aspecte es donarà importància a la figura de l’expresident Carles Puigdemont, que tindrà protagonisme com a altaveu de la denúncia a l’estat de dret que els acusats faran al Tribunal Suprem. JxCat buscarà reforçar la idea -compartida per totes les defenses- que es tracta d’un judici a la democràcia. La formació, com faran els altres partits i entitats independentistes, pensa en un desplegament diari al Tribunal Suprem i també preveu fer servir el ressò del grup al Parlament per tirar endavant mesures encaminades a denunciar el judici.

El Tribunal Suprem acabarà previsiblement aquesta setmana els passos previs abans de començar el procés: ha de decidir quines proves admet i, després, fixar la data del judici i fer el calendari de les declaracions. Les defenses veuen en el 5 de febrer la data més probable per començar les sessions, que calculen que seran dimarts, dimecres i dijous. Tot i això, els presos ja seran a Madrid des del 29 de gener.

Abans estan citats a la comissió del Parlament per revisar el 155. El Suprem ha de decidir aquesta setmana si permet la compareixença (per videoconferència o presencial) dels presos, a la qual s’oposa la Fiscalia. En declaracions als periodistes en un recés de la reunió a Brussel·les, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, va exigir al Tribunal Suprem que els concedís el permís: “Seria un escàndol que finalment no hi poguessin declarar ni de manera telemàtica ni presencial”.

La mateixa setmana en què el PP ha acabat una convenció en què ha tornat a demanar el 155 i el Parlament d’Extremadura ha aprovat una moció per exigir la intervenció de Catalunya, Pujol va esclatar contra els que reclamen la suspensió de l’autonomia: “Sisplau, que no es tornin a posar a la boca el 155”, va etzibar, i va recordar que era “un artefacte” que va fer “molt de mal als ciutadans de Catalunya”. El portaveu de JxCat va tornar a demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, “solucions polítiques” si vol un vot afirmatiu als pressupostos.