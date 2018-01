JxCat no cedeix: "El candidat a la presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont"

El xoc institucional està servit. El govern espanyol aturarà judicialment la investidura de Carles Puigdemont i Junts per Catalunya no acceptarà un canvi de candidat. El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha garantit aquest dijous que no acceptaran el "cop d'estat" que, segons ell, impulsa la vicepresidenta espanyola i que es mantindran ferms en les seves conviccions: "Davant d'aquesta amenaça i voluntat de coacció només ens queda la fermesa, el compromís amb el poble per assegurar que el nostre candidat a la presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont".

Pujol, que ha mostrat la credencial que acredita que Carles Puigdemont té tots els drets com a diputat, s'ha mostrat convençut que el president del Parlament, Roger Torrent, "protegirà els drets de tots els diputats per investir el candidat que té el màxim consens". JxCat li ha traslladat el "màxim suport" perquè emprengui les accions legals que consideri oportunes contra la decisió anunciada per la vicepresidenta espanyola. "Estem davant d'un frau de llei que vol coaccionar el president del nostre Parlament", ha criticat.

La cap de llista de JxCat per Girona, Gemma Geis, ha reconegut que la impugnació de la investidura al TC la suspendrà automàticament, en un ús "abusiu" de la justícia, i ha subratllat que es tracta d'un recurs "il·legal", perquè "els actes polítics que han seguit el procediment reglamentari no són susceptibles de control per part dels tribunals de justícia". JxCat ha anunciat que estudia els mecanismes legals per oposar-se a aquesta acció del govern espanyol.

"Nosaltres no acceptarem ni amenaces ni coaccions", ha insistit Pujol, conscient que quan rebi la notificació del Tribunal Constitucional, serà Torrent qui haurà de decidir si manté el pols amb l'Estat o canvia de candidat abans que s'exhaureixi el termini legal pel debat d'investidura, el 31 de gener. En públic, ERC sempre ha manifestat que Puigdemont és l'únic candidat. En les converses amb JxCat, però, les reticències dels republicans a investir un president que no pugui exercir s'han fet evidents des del primer minut. ERC i la CUP, per cert, han estat els únics partits que han decidit no sortir en roda de premsa aquest dimarts. Precisament aquests dos grups són imprescindibles perquè Puigdemont sigui investit pel Parlament.

El portaveu de Junts per Catalunya ha lamentat que, fins ara, els hagin "obligat a la presó i a l'exili", i ha remarcat que la decisió que ha pres aquest dijous el govern espanyol va un pas més enllà: "Ens volen fer callar". Pujol ha parlat de "cop d'estat" i ha comparat l'executiu espanyol amb el govern d'una "dictadura", que actua sense respectar l'estat de dret ni la democràcia. Segons ell, es demostra que "no han acceptat el resultat del 21-D" i ara volen imposar la seva voluntat per sobre de la dels "legítims representants del poble de Catalunya".