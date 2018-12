L'exlíder del Ku Klux Klan felicita Vox: "La reconquesta comença a les terres andaluses"

L'exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, ha felicitat aquest dimarts Vox pel seu resultat a les andaluses. "12 escons i la fi del règim socialista", ha assegurat en un tuit: "La ' reconquista' comença a les terres andaluses i s'estendrà a la resta d'Espanya".

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3