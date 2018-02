L'ANC impulsa un dejuni col·lectiu per denunciar la "repressió política de l'Estat"

L'ANC ha impulsat un dejuni públic col·lectiu per denunciar la "repressió política de l'estat espanyol contra el poble català" i per solidaritzar-se amb els presos polítics i els exiliats. En un comunicat, l'entitat sobiranista ha explicat que ha obert una pàgina web anomenada Prouostatges.cat per tal que la ciutadania s'apunti a fer aquest dejuni en centres cívics i locals d'entitats de tot Catalunya.

En cadascun dels espais on s'organitzin els dejunis, les persones que hi participin només prendran aigua durant un mínim de dos dies i fins a un màxim d'una setmana, en funció de les "seves possibilitats" i el seu "lliure compromís" i es faran relleus per que aquesta acció es mantingui el temps que considerin oportú.

El vicepresident de l'ANC ja va explicar en una entrevista a l'ARA que l'entitat sobiranista preparava accions "pacífiques però contundents en defensa dels presos" de cara a les pròximes setmanes.