L'ANC aposta per un executiu amb "consellers sense cartera [a l'exili] i consellers per al dia a dia"

El secretari general de l'ANC, Enric Blanes, ha assegurat en una entrevista a Onda Vasca que podria haver-hi a Catalunya un Govern "mixt amb polítics a l'exili i a l'interior del país", perquè les circumstàncies són tan "anòmales que poden exigir solucions singulars".

Segons ha detallat, podria ser un executiu amb "consellers com a membres del Govern sense cartera i consellers que estiguin al capdavant dels departaments en el dia a dia".

Blanes reconeix que no sap qui serà investit president de Catalunya perquè depèn de "moltes variables", entre elles la decisió personal que prengui el president de la Generalitat destituït i líder de JxCat, Carles Puigdemont, encara que ha subratllat que l'independentisme "ha guanyat en condicions molt adverses".

Per la seva banda, Òmnium no ha volgut entrar a valorar aquesta proposta i deixa en mans dels representants polítics la responsabilitat de formar govern. Eulàlia Soler, membre de la junta directiva de l'entitat, ha dit que el resultat del 21-D va ser "clar" i que ara són els partits independentistes els que han d'arribar a acords per tirar endavant el Govern. "És el moment dels partits. No volem entrar en quins són els pactes que s'han de fer, i estem convençuts que, com han fet en altres moments, es posaran d'acord", ha dit Soler, que ha apostat per trobar la solució "idònia" i que s'adeqüi als "moments extraordinaris" actuals.

Sobre les negociacions, Soler ha insistit que el resultat del 21-D va ser "clar" i que la majoria independentista d'escons al Parlament ha de fer possible que els partits arribin a acords per "tirar endavant el país". "És el moment dels partits. No volem entrar en quins són els pactes que s'han de fer, i estem convençuts que, com han fet en altres moments, es posaran d'acord", ha repetit.

Relacionat amb qui ha de ser el president del Govern, el portaveu d'ERC i diputat electe al Parlament, Sergi Sabrià, sosté que el pla del seu partit per a la investidura" és Carles Puigdemont. Manté així el discurs oficial d'ERC d'aquesta setmana, amb l'única excepció de Gabriel Rufián, que ahir repetia que el pla B a Puigdemont és Junqueras.

En aquest sentit, Sabrià ha indicat que la seva formació està "a l'espera de veure quina és la proposta exacta de JxCat" perquè, per a ERC, "el pla és Puigdemont, que és el guanyador de les eleccions". "Estem a l'espera de la seva proposta i, quan la tinguem, l'avaluarem", ha expressat.

Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha admès aquest divendres que és "molt difícil" que prosperi la seva candidatura a presidir la Generalitat, però ha recordat que hi ha diputats electes de JxCat i ERC que són a Bèlgica, cosa que podria deixar el sobiranisme en minoria al Parlament si no poden tornar.

"Com que no som nosaltres qui diem si renunciaran o no [al seu escó], haurem de tenir presents tots els escenaris", ha plantejat en una entrevista de Cadena SER. Així, Arrimadas contempla que davant la impossibilitat de formar qualsevol Govern es repeteixin els comicis perquè "no cal descartar res".