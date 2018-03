L'ANC lamenta la renúncia de Puigdemont: "No era el que milers de catalans esperaven"

El pas al costat de Carles Puigdemont "no era el que milers de catalans esperaven". És la valoració que ha fet aquest divendres l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha valorat negativament la renúncia "provisional" de Puigdemont i ha deplorat "l'espectacle de les últimes setmanes entre els partits" sobiranistes.



Tot i això, l'ANC ha afirmat a través d'un comunicat que es mantindrà "sempre fidel" a qualsevol acció política que "faci avançar la República". En el text, però, l'organització independentista indica que la manifestació convocada per l'11 de març servirà per exigir als representants polítics que compleixin "allò que van prometre" durant la campanya del 21-D: "Recuperar el Govern legítim i desplegar la República".



La reacció sorgeix després que ahir el president Puigdemont anunciés a través de les xarxes socials que retirava "provisionalment" la seva candidatura a la presidència del Parlament. Puigdemont va proposar que fos Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea, el seu substitut, però va afegir que seguiria sent diputat per si canviaven les seves circumstàncies personals al llarg de la legislatura.