L'Audiència Nacional condemna Granados a dos anys de presó per l'avís que l'investigaven

L'Audiència Nacional ha condemnat a dos anys de presó l'exconseller madrileny Francisco Granados i el guàrdia civil José Manuel Rodríguez Talamino i a un any i 6 mesos l'agent d'aquest cos en excedència José Luis Caro Vinagre per la filtració de la investigació de l'operació Púnica. El jutge considera que l'avís dels Guàrdies Civils a la trama que els estaven investigant va produir un "intens" dany tant a la causa pública i a l'aclariment dels fets i els seus autors i va permetre als investigats la destrucció de proves i l'ocultació de diners.

En una sentència, amb vot particular concurrent del magistrat Nicolás Poveda, els magistrats de la Secció Primera condemnen Granados i a Caro Vinagre com a autors d'un delicte agreujat d'aprofitament de secret revelat per funcionari públic i a Talamino per un de violació de secret agreujat. A més, a aquest últim se li imposa una pena de 4 anys d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic.