5,5 milions de catalans cridats a les urnes: l'Estat fa públic el cens del 21-D

L'endemà de l'empresonament del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i de set consellers més de l'executiu (tots ells cessats ara fa una setmana pel govern espanyol), la maquinària electoral del 21-D continua. Aquest divendres, el ministeri de l'Interior ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el decret de mesures complementàries per regular les eleccions i l' Institut Nacional d'Estadística (INE) ha anunciat quin serà el cens. 5.553.983 de catalans estaran cridats a les urnes, 200.000 més que en el referèndum de l'1-O perquè, aquest cop sí, s'han inclòs tots els residents a l'estranger.

El cens de l'1 d'octubre -que el Govern mai va acabar d'aclarir com havia configurat- va incloure a 5.313.564 de persones, incloent-hi els inscrits al registre de catalans a l'exterior. El 21-D, comptant les 224.844 persones registrades al cens de l'Estat a l'estranger, la xifra s'incrementa en més de 200.000 nous votants potencials. Malgrat la intervenció de la Generalitat a través de l'article 155 de la Constitució, els partits sobiranistes han acceptat tornar a mesurar forces a les urnes i, amb la incògnita de la CUP, ERC i el PDECat presentaran candidatura ja sigui conjunta o per separat.

Entre el 3 i el 10 de novembre els ciutadans podran consultar el cens i fer les al·legacions pertinents i els residents a l'estranger podran sol·licitar la documentació per poder votar fins el proper 22 de novembre. Abans del 24 de novembre cada ciutadà rebrà la targeta censal -durant l'1-O va ser una de les qüestions en què va intervenir la policia-. A Barcelona, que escollirà 85 diputats, són 4.155.918 les persones amb dret de vot (incloent-hi els residents a l'estranger); 566.307 a Tarragona per escollir a 18 diputats; 517.865 a Girona per determinar qui seran els seus 17 diputats, i 313.893 a Lleida per seleccionar a 15 diputats.