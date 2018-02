Felip VI visitarà Catalunya el 25 de febrer per primera vegada després de l’1-O

El rei Felip VI visitarà el diumenge 25 de febrer Catalunya per primera vegada després de l’1-O. El monarca va trepitjar per última vegada Catalunya el 26 d’agost amb motiu de la manifestació a Barcelona en repulsa dels atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils. Hi tornarà per assistir al sopar oficial d’inauguració del Mobile World Congress, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana, on l’any passat va coincidir amb el president Puigdemont i on va reivindicar la importància de la “col·laboració lleial i generosa” entre les administracions. La visita del monarca –sis mesos després de l’última– coincidirà amb les mobilitzacions convocades a Barcelona per la plataforma Tabàrnia i Societat Civil Catalana.

D'altra banda, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, no serà avui al costat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, durant la inauguració de les obres de rehabilitació del jaciment romà de la Casa de l'Heura, previst per a les sis de la tarda. Sabater ha enviat una carta a Millo per expressar-li que ho fa en desacord amb l'aplicació del 155, per les càrregues "indiscriminades" de l'1-O i per l'empresonament "injustificat" de Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart. En la missiva, Sabater també demana a Millo que "desencalli" la convocatòria del plenari del Consorci Badalona Sud, l'ens que treballa per l'impuls dels barris més desafavorits de la zona sud de la ciutat.