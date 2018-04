L'empresari que volia Torrent a la presó diu ara que se sent "avergonyit de ser alemany"

"Alemanya està intoxicada a favor dels nazis catalans". D'aquesta manera ha reaccionat aquesta tarda l'empresari alemany Karl Jacobi, el mateix que va renyar el president del Parlament Roger Torrent i va dir-li que hauria de ser a la presó. En declaracions a RAC1, l'empresari, que viu a Espanya des del 1984 i que actualment es dedica al negoci del màrqueting i la comunicació, ha lamentat la decisió judicial d'Alemanya respecte del president Carles Puigdemont. "Em sento avergonyit de ser alemany", ha manifestat.

A més, Jacobi ha assegurat que la decisió l'"insulta" i que "la gent allà no té ni idea del que passa a Espanya". Però, a més de mostrar el seu desacord amb la posició del tribunal alemany, ha anat més enllà i ha afirmat que "part de la culpa és de TV3" que, segons ha opinat, "és una fàbrica de propaganda". A més, l'empresari ha reiterat que a Europa existeix una "tendència en contra d'Espanya" i que els catalans "viuen d'això" i que, per tant, "han de mentir i falsificar la història".



A banda, Jacobi s'ha mostrat favorable a la presó preventiva, ja que, si no, "et trobes amb el cas de Puigdemont, que viu com un rei a Brussel·les pagat per tots nosaltres". L'empresari que va demanar durant una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona que Torrent havia d'entrar a la presó, també ha reconegut que el president dels empresaris alemanys, Albert Peters, comparteix els seus pensaments: "Una cosa és el que diu com a president dels empresaris alemanys, i l'altra el que diu en privat, que pensa com jo", ha sentenciat.