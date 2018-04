L'expert en llibertat d'expressió de l'ONU insta l'estat espanyol a desdir-se dels càrrecs de rebel·lió

Nova advertència per a l'estat espanyol després del revés judicial d'ahir a Alemanya amb l'alliberament del president Carles Puigdemont. A través d'un comunicat oficial del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, el relator especial de l'organització, David Kaye, ha instat les autoritats espanyoles a "abstenir-se de perseguir per rebel·lió figures polítiques i manifestants" a Catalunya. Un delicte, ha recordat, pel qual els acusats podrien enfrontar-se a una pena de fins a 30 anys. Les repercussions per rebel·lió, "que poden conduir a llargues condemnes de presó", segons ha matisat, "plantegen greus riscos de dissuasió d'un discurs totalment legítim" fins i tot, ha assegurat, "si és un discurs controvertit".



L'expert s'ha referit aquest divendres a la llibertat d'expressió com a "pedra angular" de qualsevol societat democràtica, i ha afirmat que "així continuarà sent quan desapareguin les controvèrsies polítiques actuals". Tot i així, Kaye s'ha mostrat "preocupat" pels càrrecs que s'imputen a membres del Govern per uns actes que, ha considerat, "no involucren violència ni la seva incitació". Així, l'expert tem que aquestes acusacions, com la que pesa sobre el president Puigdemont, puguin "interferir en els drets de protesta pública i la dissidència".



A més, l'expert relator de l'ONU ha recordat que, en base a la llei internacional de drets humans, "les restriccions només es poden imposar quan són estrictament necessàries". No obstant, ha manifestat a través del comunicat que té "esperança" que l'estat espanyol "desplegui les seves institucions democràtiques" per fomentar espais de debat, ha dit, i crear "eines de diàleg i reconciliació" per trobar una resposta a la situació política actual.