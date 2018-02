Llarena imposa fiança a Rovira per la seva funció "decisòria" en el Procés i li dona deu dies per pagar-la

Pablo Llarena considera que Marta Rovira tenia una funció "decisòria" en la concepció i execució del Procés cap a la independència i, per aquest motiu, va decidir imposar-li una fiança de 60.000 euros si no vol entrar a la presó. En una interlocutòria feta pública aquest dimecres, el jutge instructor del Tribunal Suprem dona deu dies a la secretària general d'Esquerra per dipositar la fiança i l'obliga a comparèixer quinzenalment davant el jutjat que més li convingui.

El magistrat argumenta que Rovira tenia un rol determinant en el camí cap al referèndum i evoca de nou el document 'Enfocats' per justificar-ho. Creu que el seu paper anava més enllà de ser dirigent d'un partit i de ser portaveu del grup parlamentari de JxSí i recorda que el seu nom apareix en diverses reunions que havien de servir per definir les estratègies del Procés, segons es desprèn de les anotacions de Josep Maria Jové a la seva llibreta personal. Per a Llarena, es tracta de reunions "alienes a les tasques parlamentàries", tot i que el jutge també l'assenyala com la persona que va "impulsar" les lleis de desconnexió que es van aprovar el 6 i 7 de setembre.

Al llarg del seu escrit, Llarena també apunta a una trucada punxada entre Rovira i el diputat republicà al Congrés Joan Capdevila, en la qual parlen d'una llista centres de votació d'escoles propietat de la Generalitat. La líder d'ERC va parlar d'aquesta qüestió en el seu interrogatori dilluns i va explicar que va transmetre la informació a la persona que s'encarregava de l'1-O, el nom del qual no va pronunciar.

Segons Llarena Rovira "no ofereix cap risc de possible ocultació" ni les acusacions tampoc l'han percebut, donada la seva situació personal i laboral i també pel fet d'haver-se presentat a la seva citació. En la seva interlocutòria, el magistrat apunta que les mesures cautelars les valora en funció de les conseqüències que els actes de cada persona a títol "individual" van comportar en el seu moment i podrien comportar. Per aquest motiu manté Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó i va decidir que Rovira mereixia pagar una fiança de 60.000 euros.

Mas, sense fiança

En la mateixa interlocutòria, Llarena es pronuncia sobre la decisió de no imposar cap fiança a Artur Mas, tot i que la van demanar la fiscalia i l'acusació popular aquest dimarts després del seu interrogatori. El jutge subratlla que l'expresident de la Generalitat ja no ocupa cap càrrec polític, fet que redueix el risc de reiteració delictiva. A més, apunta que el seu rol durant el Procés va ser més "llunyà" en comparació amb el d'altres investigats.