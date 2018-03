Llarena es dona almenys 5 dies per decidir sobre la investidura de Sànchez

El jutge Pablo Llarena no està disposat a que el calendari del Parlament condicioni les seves decisions. I no té intenció de prémer l'accelerador per decidir a corre-cuita sobre la investidura de Jordi Sànchez, malgrat la seva defensa demanés una resposta en la major brevetat possible. El Tribunal Suprem ha donat trasllat aquest dimecres tant a la fiscalia com a l'acusació popular, representada per Vox, i l'advocat de l'Estat perquè es posicionin en un termini de cinc dies sobre la petició del número dos de JxCat de sortir en llibertat per presentar-se a la investidura o bé, si no és possible, d'aconseguir un permís per a la votació. Això vol dir que podran presentar al·legacions fins dilluns mateix, el dia previst per al ple d'investidura, ja que durant la fase d'instrucció es considera que el cap de setmana és hàbil. Vox tenia intenció, inicialment, d'afanyar-se i informar ja demà, però ara s'ho ha repensat i no descarta esgotar els terminis.

Llarena podria decidir així in extremis el mateix dilluns o fins i tot dimarts, el que obligaria al Parlament a moure el dia del ple. El termini per presentar al·legacions comença demà i acaba el dilluns, tot i que s'acostuma a deixar a les parts que registrin la seva posició a primera hora del dia següent. Fonts judicials, a més, apunten que els jutges acostumen a esgotar els terminis d'al·legacions. És a dir, encara que tingués la posició de Vox i la fiscalia demà dijous mateix, no decidiria fins dilluns o dimarts.

El Suprem ha respost així al recurs de Sànchez presentat ahir dilluns demanant la seva posada en llibertat. El Tribunal Constitucional (TC) també ha respost aquest dimecres al recurs presentat demanant la seva excarceració: manté de moment que no es pot suspendre la presó provisional de Sànchez, una decisió que no condiciona la posició de Llarena.

Fa setmanes a Madrid que es dona per fet que el Tribunal Suprem rebutjarà la petició de Sànchez i la decisió de Llarena d'allargar els terminis s'ha interpretat com a una provocació cap al Parlament. Junts per Catalunya (JxCat) ja ha avançat que presentarà una querella criminal si el Suprem denega la a Sànchez per assistir a la investidura.

Llarena també resoldrà sobre Cuixart i Forn

De la mà de la decisió de Sànchez, Llarena també resoldrà sobre les peticions de llibertat tant del conseller d'Interior, Joaquim Forn, com de Jordi Cuixart. El líder d'Òmnium va declarar a petició pròpia el passat 11 de gener, però la seva defensa volia esperar-se a que es resolgués la investidura o bé Sànchez presentés el seu escrit de llibertat per també registrar-lo. Sobre aquestes peticions, el jutge també ha preguntat a les parts.

JxCat: "Seria prematur ajornar el ple"

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha dit que confia que abans de dilluns Llarena resoldrà sobre el permís per assistir a la investidura. Al seu torn, el vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha recordat que si no es dona llibertat a Sànchez, es pot concedir el permís per assistir a l’hemicicle. “Seria prematur ajornar el ple”, ha considerat sobre el temps que s’ha donat Llarena per decidir, afegint que hi ha temps per resoldre-ho encara abans de dilluns.

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, en canvi, ha titllat de "mala decisió" la de Llarena de donar-se de temps per decidir si deixa que Jordi Sànchez surti de la presó, impossibilitant d'aquesta manera la seva investidura. Segons Campuzano, Sànchez "té les condicions per ser triat president de la Generalitat i no hauria d'estar a la presó perquè no es donen els supòsits que a Espanya justifiquen la presó provisional".

El portaveu demòcrata ha asseverat que "no es poden limitar els drets dels milions de catalans que van votar i poden escollir Jordi Sánchez", però ha rebutjat opinar sobre quin escenari s'obre a partir d'ara, tot i que s'ha mostrat "convençut que les forces independentistes del Parlament tenen com a prioritat que hi hagi un Govern fort" i ha afegit que "les decisions que s'estan prenent justifiquen més que mai" la necessitat de conformar aquest executiu.