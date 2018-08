Llarena demana empara al CGPJ per la demanda de Puigdemont

Pablo Llarena ha demanat empara al Consell General del Poder Jucidial (CGPJ) per la demanda civil que va interposar contra ell l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers exiliats davant la justícia belga, segons avança ' El Español'. La demanda denuncia que el jutge instructor de la causa contra el Procés "vulnera el dret a un jutge imparcial i independent, a un procediment judicial equitatiu i a la presumpció d'innocència". La justícia belga havia citat al magistrat a declarar davant del jutge el 4 de setembre.

Llarena ha enviat un escrit al CGPJ en què assegura que la demanda interposada contra ell el mes de juny es qüestiona la "imparcialitat" de la seva instrucció i es "pretén que sigui un tribunal belga el que examini la correcció de la meva feina". A més, afegeix que, d'aquesta demanda, també se'n voldria "derivar una condemna per què es declari la lesió del dret a l'honor dels demandants, amb les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta declaració: un euro per cada un dels demandants, més els costos del procés".

Al mes de juny, el jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, va decidir no cursar "per improcedent" la petició de la justícia de Bèlgica perquè comuniqui al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva citació per al 4 de setembre davant d'un tribunal d'aquest país per prestar declaració. És precisament aquest fet el que el magistrat del Tribunal Suprem considera que demostra que la demanda té un caràcter "fraudulent" perquè només té per objectiu "treure de la seu natural la revisió dels actes de la justícia espanyola (que és la jurisdicció de la pròpia justícia espanyola) i fer-ho defraudant els instruments dels que l'ordenament jurídic espanyol es dota per assegurar la independència de la meva funció: l'aforament davant del Tribunal Suprem i la prohibició que conté a la Llei Orgànica del Poder Judicial que puguin dirigir-se demandes directes contra jutges i magistrats per actuacions portades a terme en l'exercici de la seva funció".

Llarena argumenta que la llei impedeix que els ciutadans demandin directament a un jutge pels danys causats en l'exercici de la seva funció. Es tracta, assegura, "d'una garantia comuna en el nostre entorn de dret comparat per assegurar la independència dels jutges per la via d'assegurar la seva integritat patrimonial, que pot veure's greument condicionada per atacs dirigits per qui té la capacitat econòmica per forçar als jutges a invertir i posar en risc el seu patrimoni, havent de sufragar els costos de la seva defensa per desenvolupar una funció que no es porta a terme en interès propi o personal, sinó en la defensa dels interessos generals".