Poble Lliure tanca un acord amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya per anar junts al Congrés

Després de donar un cop sobre la taula a la CUP i decidir presentar-se per separat a les eleccions generals, Poble Lliure ja ha trobat aliats. La formació fins ara integrada en els anticapitalistes defensa la participació a les institucions com un pas indispensable en el camí d'assolir la majoria social per a la independència. Així, ha tancat un acord a tres amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya per presentar una llista conjunta a les eleccions del pròxim 28 d'abril.

Així ho ha anunciat la portaveu del partit, Mireia Caldés, en una entrevista al 3/24 en què ha explicat que l'acord està tancat tot i que Pirates de Catalunya encara l'ha de ratificar. Poble Lliure ha decidit concórrer als comicis estatals per primer cop a la seva història i al marge de la decisió que va prendre la CUP de no ser-hi. Caldés ha explicat que confia que la decisió no comporti una escissió amb els cupaires, per bé que els anticapitalistes van emetre ahir un comunicat en què criticaven la decisió de Poble Lliure.

La CUP, que tem que el pas de Poble Lliure afecti la integritat del projecte, celebrarà un consell polític el 23 de març per abordar la crisi interna. En aquest moment, caldrà veure si alguna assemblea planteja l'expulsió d'aquest sector de la CUP, que va entrar a formar part del partit el juny de 2017, simplement per "legalitzar la situació de l'organització".