Lliures, el partit centrista impulsat per exmembres de CDC i UCD, decideix presentar-se a les eleccions del 21-D

Lliures, el partit catalanista no independentista impulsat pels exdiputats de CDC Antoni Fernández Teixidó i Xavier Cima i l’exdirigent d’Unió Roger Montañola, ha decidit concórrer a les eleccions del 21 de desembre que ha convocat el govern espanyol. L'executiva d'aquesta formació liberal i humanista així ho ha acordat en una reunió extraordinària de la seva executiva. El partit fa una crida a tota la militància i amics de Lliures a "mobilitzar-se per aconseguir que les idees catalanistes, liberals i humanistes que defensem puguin estar representades en la imminent contesa electoral".



L'executiva ja s'ha organitzat per iniciar la recollida d'avals per poder presentar candidatura en les quatre circumscripcions catalanes i treballarà, segons exposa en un comunicat, "amb tota la intensitat per tal que el catalanisme polític, avui més necessari que mai, tingui representació i veu en el Parlament de Catalunya". En el seu manifest fundacional, Lliures va qualificar de “crítica” i “insostenible” la situació política a Catalunya i va assegurar que escudant-se en el 'no' de l’Estat a un referèndum els dirigents polítics han “substituït” l’acció de govern per “agitació” i “propaganda”. “El procés independentista no ha assolit cap dels seus objectius i ha reforçat les forces d’esquerres i populistes”, sentenciava el manifest.

Durant el congrés fundacional de Lliures, que va tenir lloc el 16 de juny, es va escollir com a president l'exconvergent Antoni Fernández Teixidó, que previsiblement serà el candidat de la formació a la presidència de la Generalitat. El seu programa es basa en les “llibertats individuals i civils”, el lliure mercat i la globalització, la “moderació fiscal” i la simplificació de l’administració i la progressiva reducció del paper de l’Estat a Catalunya.