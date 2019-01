Lluís Puig carrega contra Valls: "Si no suporta la llibertat d'expressió, que se'n vagi a sopar a casa i calli"

Dies després de la seva aparició sobtada en un acte a Perpinyà, l'exconseller Lluís Puig valora la polèmica 51a edició dels premis Josep Pla: "Si a algun senyor li molesta el que es pot dir perquè no suporta la llibertat d'expressió, que s'aixequi i se'n vagi a sopar a casa i que calli, per decència". Amb aquesta duresa s'ha expressat l'exconseller de Cultura sobre la reacció de Manuel Valls en relació al discurs del guanyador de la categoria de narrativa, Marc Artigau.



Des de Brussel·les, l'exconseller i actual director internacional de Projectes Culturals de la Generalitat ha mostrat tot el seu suport al guardonat i ha explicat –en una entrevista a l'ACN – que les paraules d'Artigau sobre els "presos polítics" i el Govern "legítim" a l'exili són "d'una altíssima dignitat". En aquest sentit, Puig ha recordat a Valls que prové d'una cultura política en què el lema és "Fraternitat, llibertat, igualtat i justícia" i ha sentenciat: "Si se n'ha oblidat, jo no el vull en el meu país".

'No' als comptes de Sánchez

Mentre que ahir l'exconsellera Dolors Bassa, empresonada a Puig de les Basses, instava Esquerra i el PDECat a "no deixar caure el govern de Sánchez" en una entrevista al programa 'No ho sé' de RAC1, Lluís Puig s'expressa en uns altres termes aquest dimecres des de la capital belga. "Del PSC cap a la dreta són els que tenen els nostres companys a la presó, jo no podria seure a la taula amb aquesta gent".

No obstant això, l'exconseller assegura que, tot i no poder "oblidar" la situació, sí que podria "perdonar a partir d'un canvi d'actitud". Un canvi que, segons ell i, ara sí, en sintonia amb els republicans, no s'ha produït. "Ara mateix no són dignes ni de mirar-los a la cara", sentencia.

"Una cosa és que ajudéssim a enderrocar el govern de Rajoy i l'altra pensar que regalarem un pressupost a Sánchez perquè segueixi dient que la justícia és imparcial. No té cap sentit", reflexiona l'exconseller.

Encarar el judici de l'1-O

Així mateix, i poques setmanes abans de l'inici del judici de l'1-O al Tribunal Suprem, Puig destaca la necessitat d'internacionalitzar la situació i assevera: "Només el fet de fer que coneguts juristes internacionals vegin les barrabassades que s'hauran de fer o dir al judici ja hauria de fer caure la cara de vergonya a algú".

"La nostra feina serà ampliar, amplificar, el que passi el dia a dia d'aquest judici a les més altes instàncies internacionals", indica, i afegeix: "El que passi dins de la sala se sabrà per vergonya d'alguns que d'aquí a uns anys hauran d'abaixar el cap".

Encaix en l'espai postconvergent

Puig, un dels membres de la comissió encarregada de trobar la sintonia entre el PDECat i la Crida, assegura que el Partit Demòcrata "seguirà sent un partit que ocuparà un espectre important de la societat de Catalunya" i que els que vulguin formar part de les dues formacions podran fer-ho. "A cada convocatòria electoral es podrà arribar als acords que convingui", matisa.

Ara bé, l'exconseller admet que des de l'espai postconvergent encara no han establert la fórmula amb què es presentaran a les eleccions europees. "Sabem que hi havia un hipotètic bloc on podíem anar, que és amb BNG, EH Bildu i ERC, i sabem que en aquest bloc no ens hi volen, per tant, s'haurà de fer un altre bloc", comenta. I afegeix que, a parer seu, una llista unitària "suma més" i que no es cansarà "de demanar-la".

Pel que fa al Consell per la República, Puig reconeix que el ritme de treball és "lent", ja sigui per la complexitat de les tecnologies que s'estan desenvolupant com pels recursos de què disposen. L'exconseller, a més, explica que l'objectiu és pensar en la "màxima amplitud" de sensibilitats per assolir la integració d'Òmnium, la CUP i "algú de l'entorn" de Catalunya Sí Que Es Pot o Podem.