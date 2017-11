Luis Navajas, tinent fiscal del Tribunal Suprem, assumeix (de moment) les funcions de Maza

El fins ara número dos del difunt José Manuel Maza al capdavant de la Fiscalia, Luis Navajas, ha assumit de forma provisional les funcions de fiscal general de l'Estat, segons ha explicat aquest diumenge el ministre de Justícia, Rafael Catalá, en una entrevista a RNE. És, bàsicament, el que està contemplat per llei en una organització totalment jerarquitzada -Maza tenia sempre l'última paraula sobre les decisions de tot el ministeri públic-."La fiscalia és una organització jerarquitzada, té un segon càrrec que ocupa el fiscal Luis Navajas, tinent fiscal del Tribunal Suprem", ha assenyalat.

Fermesa contra l'independentisme

Navajas va seure al costat de Maza en la seva última aparició pública a l'Estat en una compareixença davant dels mitjans. Va ser durant la presentació de la querella contra el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la mesa. Serà ell, de moment, qui prendrà les decisions claus sobre el Procés.

En unes declaracions públiques poc abans de la presentació de la querella ja va avançar que el ministeri fiscal adoptaria "amb serenitat, però amb fermesa", "totes aquelles mesures i resolucions" per revertir el greuge a l'Estat de dret i a la llei" que suposaven les accions de la Generalitat, segons recorda l'agència Efe.

Almenys tres setmanes per fer el relleu efectiu

El govern de Mariano Rajoy té el repte ara de trobar un successor a Maza. La intenció és que el canvi sigui ràpid perquè garanteixi la continuïtat en l'estratègia jurídica en contra de l'independentisme. Però almenys necessitaran de tres setmanes. L'executiu se centrarà en els juristes de renom i amb almenys 15 anys d'exercici efectiu de la seva professió.

Després de l'elecció de la Moncloa, el nou candidat ha de comparèixer en comissió al Congrés per ser ratificat, i finalment ha de tenir l'aval del Felip de Borbó per ser nomenat oficialment.

Sense grans canvis al ministeri públic

Luis Navajas és un fiscal de posicions conservadores, igual que el seu predecessor, i no s'insinuen grans canvis al ministeri públic, de moment. El primer repte que tindrà serà decidir si torna a demanar presó provisional per a tots els exconsellers i el líders de l'ANC i Òmnium un cop el Tribunal Suprem assumeixi tota la causa, presumiblement la setmana que ve, un cop s'esgoti el termini que té la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela per presentar un informe al magistrat d'instrucció Pablo Llarena, que porta el cas al Suprem.