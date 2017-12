El govern espanyol acomiada els treballadors públics de les delegacions de la Generalitat a l'exterior arran del 155

El govern espanyol ha acomiadat els treballadors públics de les delegacions de la Generalitat a l'exterior, segons ha pogut saber l'ACN. El personal de les delegacions de París, Londres, Berlín, Lisboa, Viena, Washington, Copenhaguen i Roma perdran la seva feina, tot i que en la majoria dels casos tenien contractes indefinits i de caràcter local –és a dir, d'acord amb la legislació britànica, francesa o italiana- i havien participat en un concurs públic per accedir a les seves places.



Tot i que no eren funcionaris, sí que eren treballadors públics, i són, per ara, els únics sense rang directiu acomiadats pel 155. Segons ha pogut saber l'ACN, el ministeri d'Exteriors va autoritzar-los el 9 de novembre a reincorporar-se als seus llocs de feina per fer "gestió interna i administrativa", però en cap cas per organitzar "cap acte institucional", ja que les delegacions es consideraven "tancades". El departament d'Exteriors de la Generalitat va dir-los que volia "explorar" la possibilitat de traslladar-los a altres organismes públics dins del seu àmbit geogràfic, i els va demanar les seves preferències, però finalment això no s'ha fet, sinó que s'ha procedit a acomiadar-los.