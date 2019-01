Manuel Valls, a la delegada del govern: "Però com permets això?"

La vigília de Reis, l'Hotel Palace de Barcelona acollia la 51a edició del premi Josep Pla de narrativa. Un guardó que va acabar en mans del prolífic Marc Artigau, que, tot i la seva joventut, ja ha publicat una desena de llibres en poesia i narrativa. Al rebre el premi, l'escriptor va voler expressar la seva indignació per "viure en un país on hi ha presos polítics i amb el govern legítim de la Generalitat a l'exili". "D'aquí uns anys, quan recordem aquests dies i anys, sentirem molta vergonya de tot el que està passant", va sentenciar Artigau, que va dir que sentia una "contradicció" perquè estava "molt content del premi" però alhora sentia "una tristesa i una ràbia" inevitables de viure en un país amb "presos polítics" i "el govern legítim exiliat".

Unes paraules que no van agradar gens a l'alcaldable de Barcelona, Manuel Valls.

Aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d’ aquest discurs i d’aquesta demagògia ..pobre Josep Pla..Prou! https://t.co/SYHZbL3lHy — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 de enero de 2019



Però la insatisfacció amb el discurs del guardonat no hauria quedat en un mer tuit, sinó que, d'acord amb el relat de testimonis a les xarxes socials, Valls va mostrar, indignat, el seu descontentament en ple acte d'entrega dels premis. Una de les assistents va ser la periodista i escriptora Piular Eyre, que, segons va relatar al seu compte de Twitter, Valls hauria dit: "Mas, tu en tens la culpa".





Premio Nadal en el Ritz, Marc Artigau, premio Josep Pla, recuerda a los políticos presos. Xavier Valls, que está en mi mesa y que ha tenido un comportamiento afable y moderado, se pone nervioso “pesado... Mas, Mas... tu tienes la culpa, y qué pasa? Nadie va a decir nada?” — Pilar Eyre (@pilareyre) 7 de enero de 2019



Personalitats com la consellera de Cultura, Laura Borràs, present a l'acte de lliurament, també han explicat la seva versió dels fets i, en aquest cas, ha escrit que l'ex primer ministre francès, a més, hauria replicat: "Mira que sou pesats!"





Un discurs que ha molestat moltíssim Manuel Valls, que li ha respost ‘mira que sou pesats’ acarant-se-li mirant la pantalla i generant una incomoditat manifesta a la sala. Doncs sí, continuarem essent tan pesats com calgui reivindicant la justícia i la llibertat. Som demòcrates! https://t.co/FlOIwEcJeO — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 6 de enero de 2019



Un relat dels fets que també ha corroborat el periodista d'aquest diari Antoni Bassas, que va assegurar en un tuit que Manuel Valls fins i tot va adreçar-se a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per haver "permès" el discurs del guanyador. "Però com permets això?", va retreure el candidat a la socialista.





Quan @manuelvalls ha marxat del menjador del Palace, s’ha adreçat a Teresa Cunillera i, referint-se al discurs de @martigau li ha deixat anar un “pero cómo permites esto!” @diariARA — Antoni Bassas (@antonibassas) 6 de enero de 2019

Rebuig municipal a la reacció de Valls

Aquest dilluns al matí, l'escriptor atenia la trucada de la periodista Mònica Terribas des dels micròfons de Catalunya Ràdio i ironitzava sobre l'afer dient "Perdó, però qui és Manuel Valls?" "No porto bé el tema dels fitxatges d'hivern. Que és un lateral dret francès...?"



Paral·lelament al sarcasme del guanyador, el món municipal també ha reaccionat a les queixes de l'ex primer ministre francès. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha respost al tuit del periodista Antoni Bassas i ha llançat a l'aire la possibilitat que tot fos una "performance calculada per ser la notícia del sopar".

Els crits a una pantalla de tv, els retrets a T.Cunillera... tot plegat va ser tan histriònic, tan fora de lloc, q a mi em va quedar el dubte si no era tot una performance calculada per ser la notícia del sopar. Estem parlant d’un polític professional assessorat amb molts diners — Ada Colau (@AdaColau) 7 de enero de 2019

Per la seva banda, el tinent d'alcalde, Jaume Asens, ha mostrat el seu suport a Artigau i ha escrit que "Barcelona no es mereix un alcalde que vulgui imposar censures als escriptors".

Barcelona no es mereix un alcalde q vulgui imposar censures als escriptors. Tot el suport i l’enhorabona pel premi a @martigau 👇 https://t.co/BWtF1dvJs1 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 7 de enero de 2019

Per la seva banda, el candidat a l'alcaldia de l'espai postconvergent, Ferran Mascarell, ha titllat Manuel Valls d'"intolerant" i ha assegurat que les seves paraules "l'invaliden com a alcaldable i com a demòcrata".

Sr Valls, vostè és un intolerant. A la nit del Premi Pla va demostrar-ho. Exigir ma dura contra la llibertat d’expressió i negar l’existència de presos polítics l’invaliden com alcaldable i com a demòcrata. Volem una BCN de diàleg, no d’intolerància. https://t.co/Vlt4G3oRA4 — Ferran Mascarell (@ferranmascarell) 7 de enero de 2019

Iceta recorda a Valls que cal respectar la llibertat d'expressió

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, també ha criticat que Manuel Valls es queixés del discurs de Marc Artigau. "En un acte de lliurament de premis parlen els guardonats i ens hem d'acostumar a acceptar amb cert goig i alegria la llibertat d'expressió", ha dit al candidat a l'alcaldia de Barcelona i exprimer ministre francès, afegint: "Si un guardonat considera que ha de fer alguna de menció, per què no ho hauria de fer?"