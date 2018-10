Maragall diu a la BBC que, fins que l’independentisme no superi "el 50%", no podrà demanar "suport internacional"

El conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, creu que l’independentisme "no tindrà cap dret a demanar suport internacional" fins que no superi "com a mínim el 50%" de suports. En una entrevista al programa 'HardTALK' de la BBC recollida per l'ACN, ha afirmat que "eixamplar la base" és un dels objectius de l’executiu català i, segons ell, per assolir-lo "cal temps" i "un govern estable i creïble".

Maragall també ha afirmat que els partits sobiranistes "han d’expressar una estratègia conjunta" abans que es faci pública la sentència del judici als líders del Procés. En aquest sentit, creu que "una reacció" al veredicte serà "necessària". Durant l’entrevista, també ha posat sobre la taula la possibilitat que Catalunya esculli entre "la independència i una autonomia plena".

Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, va viatjar fins a Ginebra per impartir una conferència en què va demanar mediació internacional per forçar l'estat espanyol a acceptar un referèndum acordat i vinculant.

Maragall s’ha mostrat confiat que l’independentisme pot superar el 50% del suports i ha destacat que fa menys d’una dècada, els partidaris d’un estat propi "no passaven del 20%". Amb tot, creu que quan la sentència pel cas judicial obert contra els dirigents sobiranistes arribi, caldrà haver bastit una estratègia unitària per "gestionar la situació" amb una resposta "social i política".

Segons el conseller, el Govern continua "obert a establir un diàleg" amb l’executiu de Pedro Sánchez. "Hem posat sobre la taula la independència, però estem oberts a discutir una alternativa real, una oferta real del govern espanyol que encara no s’ha formulat", ha dit. Maragall ha suggerit acordar un referèndum amb l’Estat on els electors puguin "escollir entre independència i una mena d’autonomia plena en lloc d’independència sí o no". Malgrat que la Moncloa encara "no ha estat capaç d’obrir" un diàleg, ha expressat Maragall, el Govern "no està interessat a enderrocar" l’executiu socialista espanyol.

El Suprem, un "poder polític"

Durant l’entrevista, conduïda pel periodista Stephen Sackur, Maragall ha definit el Tribunal Suprem com un "poder polític". Segons el titular d’Exteriors, "té la seva pròpia ideologia, ha decidit apropiar-se de la Constitució" i "ha posat la sagrada integritat territorial per sobre de l’estat de dret i de la voluntat democràtica de la gent". En aquesta línia, ha denunciat una situació de "repressió i injustícia" en l’any que ha passat d’ençà de l’1-O.

Després de ser preguntat sobre els incidents de les últimes setmanes en manifestacions, ha deixat clar que no li agraden "actituds" que no siguin "pacífiques". En qualsevol cas, creu que els manifestants que han protagonitzat els aldarulls són "un sector marginal de l’independentisme".