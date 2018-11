Maragall per Bosch, Bosch per Maragall

“Ens tocava buscar el millor candidat, i aquest és Ernest Maragall”. A contracor, Alfred Bosch va renunciar el 21 de setembre a la candidatura d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona. Però aquell dia sabia que el seu futur polític ja havia quedat lligat. Ahir, el president de la Generalitat, Quim Torra, va signar el decret de nomenament de Bosch com a nou conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i avui Bosch prendrà possessió del càrrec de qui el rellevarà, precisament, com a candidat a l’alcaldia de la capital. Maragall per Bosch i Bosch per Maragall. Un intercanvi de papers que es va començar a gestar abans de l’estiu, però que no es va completar fins que hi va intervenir Oriol Junqueras.

Un relleu precipitat

Feia mesos que s’hi treballava més o menys en secret, però el volum de les converses va pujar tant que va acabar arribant a les orelles d’Alfred Bosch: ERC treballava per rellevar-lo al capdavant de la candidatura de Barcelona. L’operació va ser delicada, segons reconeixen diverses fonts consultades per l’ARA, perquè es va haver d’accelerar i perquè suposava canviar de cap de llista quan la militància ja l’havia escollit en primàries. “No s’hauria fet si Bosch hagués plantat batalla”, expliquen fonts de la direcció, que agraeixen la generositat del des d’avui nou conseller d’Exteriors de la Generalitat.

Els promotors de la iniciativa -de dins i fora del partit- sabien que havien de trobar bons arguments per convèncer Bosch, a qui les enquestes somreien. En primer lloc, certificant que el nou candidat tenia millors perspectives electorals. Al juliol, Esquerra va reunir personalitats de la seva òrbita amb un estudi sobre la taula que certificava, amb números, que Ernest Maragall era més bon candidat que Bosch. Però, en plena configuració del seu projecte per a les municipals del 2019, Bosch no estava disposat a cedir amb tan poca cosa. El segon pas va ser definitiu: convocat a Lledoners, Oriol Junqueras, el seu gran valedor, li va demanar que renunciés a la seva ambició municipalista. Era 10 de setembre, la vigília de la Diada.

Encara hi va haver uns dies d’estira-i-arronses, però Junqueras el va tornar a citar el dia 18, ara ja per oferir-li una sortida. O conseller d’Exteriors o candidat a les europees. L’endemà, Bosch i Maragall van acabar de negociar els serrells i el 21 de setembre, tal com va avançar l’ARA, Bosch va renunciar en una assemblea extraordinària de la federació de Barcelona. Avui ja se sap que va optar per la conselleria.