Maragall assegura que el judici de l'1-O tindrà "observadors internacionals"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Ernest Maragall, ha avisat que el judici de l'1-O comptarà amb representants del Parlament Europeu, d'altres Parlaments nacionals i d'associacions civils com "observadors internacionals". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Maragall ha dit que és una cosa que s'està acabant de preparar "des de les mateixes defenses, des d'altres àmbits institucionals, des de la presidència de la Generalitat i des dels partits polítics".

"El problema no serà aconseguir que vinguin sinó el contrari, veure com ordenem bé aquesta funció essencial d'observació democràtica", ha dit el conseller, que aquest dimarts va anunciar la seva renúncia al càrrec per centrar-se en la seva candidatura com a líder d'ERC a les eleccions municipals de Barcelona. Maragall ha valorat que si Alfred Bosch el substitueix al capdavant de la conselleria, aportarà "noves ambicions i nous i millors resultats", encara que ha incidit que ells són només suplents de Raül Romeva, a la presó provisional per la causa del procés sobiranista.

Sobre el seu pas per la conselleria, ha dit que només s'ha reunit una vegada amb el seu homòleg al govern espanyol, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, de qui ha lamentat que ha fet "una agressió sistemàtica a les institucions" catalanes.