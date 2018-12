Maragall comença a definir el seu equip per Barcelona

ERC comença a perfilar el seu projecte a Barcelona ara que Ernest Maragall no té altres preocupacions polítiques que la d’intentar configurar una candidatura guanyadora. De moment les enquestes internes li somriuen, però és conscient que Esquerra s’ha jugat el tot pel tot amb el canvi a última hora d’Alfred Bosch i que no es conformarà amb res que no sigui guanyar l’alcaldia. L’objectiu a curt termini és configurar una llista que vagi més enllà del partit per a la qual intenta captar, entre d’altres, el diputat per ERC Ruben Wagensberg (que no milita al partit), a qui reserva un lloc destacat. Algunes de les fonts consultades per l’ARA parlen del número 3, tot i que remarquen que encara no ha arribat el moment d’ordenar la llista. El número 2 també podria ser per a una independent. De moment el que ha quedat clar és que serà una dona perquè ERC està compromesa a seguir aplicant les llistes cremallera. I també té moltes opcions de repetir Gemma Sendra, que acaba d’ocupar el lloc vacant que ha deixat Bosch al consistori. Sendra i Maragall han compartit militància al PSC i al Moviment d’Esquerres (MES) i també van ser dues figures dels socialistes al Govern durant el tripartit.

L’alcaldable republicà presenta avui el seu projecte de ciutat al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, en una conferència en què diverses fonts apunten que “no estarà sol”. Probablement entre els acompanyants hi haurà algunes de les principals figures d’una candidatura que mantindrà un fil de continuïtat amb l’acció dels últims quatre anys. L’actual portaveu a l’Ajuntament, Jordi Coronas, mà dreta de Bosch durant tot el mandat, té tots els números de repetir. De fet, ell torna a ser, com ja va passar el 2015, el coordinador del programa electoral dels republicans, i ja ha deixat clara la seva disposició a continuar. En les últimes municipals anava de cinc i durant el mandat han recaigut en ell temes durs, com la negociació pel projecte d’enllaç del tramvia.

Candidats amb carnet

Des del grup municipal també es defensa la continuïtat de Montse Benedí, que des de l’últim ple és la presidenta del grup. Ella, com també farà Coronas, optarà a ser escollida com a representant del casal del districte: l’un ho farà per Horta i l’altra per Sant Andreu. Qui no té previst continuar, en canvi, és la també regidora Trini Capdevila. Les seccions locals triaran els seus candidats, previsiblement entre gener i febrer, i després serà la comissió electoral -de la qual forma part Maragall mateix- la que ordenarà les posicions i inclourà els independents. “L’Ernest marcarà els tempos”, remarquen fonts properes al cap de llista.

A la federació de Barcelona també hi ha veus, però, que recelen de la rellevància que està tenint l’executiva nacional del partit a l’hora de configurar la llista. Algunes fonts avancen que hi haurà batalla si es relega els candidats de carnet a posicions secundàries per fer lloc als independents. De fet, una de les idees que plana sobre l’equip de campanya és la creació d’una plataforma externa al partit que els doni suport. Aquesta va ser la manera com MES es va presentar el 2015 en coalició amb ERC, amb noms com el de Sendra i el de l’actual gerent de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, a qui les fonts situen aquest cop en l’òrbita de la candidatura d’Ada Colau.

Minimitzar l’efecte Valls

A tots els partits se’ls fa difícil calcular l’efecte que tindrà la candidatura de Manuel Valls, però ERC té clar que no li interessa rivalitzar amb l’ex primer ministre francès. En primer lloc perquè als republicans no els interessa convertir la campanya en una batalla entre l’independentisme i l’unionisme i, en segon lloc, perquè les prioritats de Valls (la seguretat) no coincideixen amb les d’Esquerra, que prefereix centrar-se en l’educació. Confrontar el projecte amb l’alcaldessa Ada Colau és l’objectiu. Ara només els falta saber quina estratègia seguirà Colau.