Maragall anuncia que en sis mesos Catalunya tindrà "bastantes més" delegacions de les que tenia el 27 d'octubre

La política exterior catalana comença a accelerar després de mesos adormida per l'acció de l'article 155. El consell executiu ha aprovat aquest dimarts la reobertura de les sis primeres delegacions a l'estranger i es prepara per agafar velocitat de creuer en els propers mesos. "D'aquí a sis mesos tindrem bastantes més delegacions de les que teníem el 27 d'octubre", ha explicat el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, que ha comparegut en roda de premsa. La primera fase arriba al Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suïssa i els Estats Units -on es restituiran els mateixos delegats que hi havia fins el mes d'octubre- i, en unes setmanes, també s'obrirà la dels països nòrdics, on el delegat serà Martí Anglada, fins l'octubre passat el responsable de l'oficina a França.

El principal nomenament del dia ha estat, però, el de l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, com a nova delegada del Govern davant la Unió Europea (UE). No es restitueix Amadeu Altafaj perquè, segons Maragall, ell ho ha descartat. Sobre Serret, el conseller s'ha mostrat convençut que està "plenament capacitada" per desenvolupar aquesta tasca: "Serà la millor delegada del Govern davant la UE de la història".

La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha reconegut que s'està buscant una "sortida" per a les persones que estan a l'exili "patint la repressió de l'Estat". Maragall ha negat rotundament que el nomenament de Serret sigui, però, una operació de "rescat" i ha insistit que té les característiques adequades per exercir el càrrec. "Estic convençut plenament perquè la conec. És una persona amb capacitat i responsabilitat i a més té disponibilitat per exercir el càrrec perquè viu a Brussel·les", ha remarcat.

Malgrat la manca d'experiència internacional, Maragall ha destacat que "qualsevol persona que ha estat consellera se suposa que té capacitat per ostentar un càrrec com aquest". A més, ha recordat que, com a consellera d'Agricultura els darrers dos anys, Serret ha tingut contacte directe amb la Política Agrària Comuna, una de les més importants de la UE.

A més de les sis delegacions que s'ha aprovat reobrir aquest dimarts i la dels països nòrdics, el conseller d'Exteriors ha explicat que en un parell de mesos el nombre podria haver pujat a "deu o dotze", incloent-hi França, els Balcans, el Magreb i que abans d'acabar l'any també s'hi podrien haver afegit delegacions pel Mediterrani, per Àfrica i per l'extrem orient. Tot plegat forma part del pla que ja havia ideat l'exconseller Raül Romeva, a qui Maragall ha agraït la dedicació.

"Hem de defensar els interessos del nostre país i dels nostres ciutadans. Hem d'estar presents allà on es prenen decisions, en tots els àmbits", ha explicat el conseller d'Exteriors. Catalunya treballarà internacionalment per la "democràcia i la llibertat", però també s'implicarà en "el pressupost de la Unió Europea, les polítiques migratòries i els canvis a l'eurozona". La setmana que ve, per exemple, Maragall i el president de la Generalitat, Quim Torra, viatjaran fins a Stuttgart per participar en la reunió dels Quatre Motors d'Europa, una organització que vincula a quatre de les regions europees amb més desenvolupament industrial, Catalunya, Rhône-Alpes (França), Lombardia (Itàlia) i Baden-Württemberg (Alemanya).