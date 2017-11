Marcel Mauri: "Ens han pegat i vexat. Però no ens mou la venjança, ens mou la justícia"

Centenars de persones omplen la plaça Universitat en l'encartellada popular per demanar l'alliberament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i els vuit consellers, al crit de "llibertat, llibertat". "Fan tan sols unes setmanes els Jordis eren on som ara, en la campanya de l’1-O. Ells són homes de pau, com el vicepresident i els consellers. Som aquí per exigir la seva llibertat, la llibertat dels presos polítics", ha dit Marcel Mauri, portaveu de la junta d'Òmnium Cultural. S'han exhaurit els 30.000 cartells que hi havia per repartir entre els assistents.

"No ens cansarem, farem tot el que estigui a les nostres mans perquè s’aturi la repressió de l’Estat i puguem construir un país en pau i llibertat. Ens han pegat i vexat. Però no ens mou la venjança, ens mou la justícia", ha subratllat Mauri.

Entre els assistents hi ha Joan Tardà i Gabriel Rufian, i també hi han participat membres d'Anonymus.

A la plaça Universitat de BCN. Llibertat! pic.twitter.com/nTh9PCOy4J — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 5 de novembre de 2017

"Que aquests cartells siguin una mà estesa al diàleg çer seguir construint un sol poble. Empaperem i diguem a tothom que dissabte vinent tot el món ens torni a mirar", ha dit també Mauri.

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha sigut l'encarregat de fer el segon discurs, que inclou un missatge de la família del conseller Forn: "Acabem de rebre un missatge de la família de Forn, que és a punt de visitar-lo: ‘amigues i amics, us escrivim des de la presó. Volem fer arribar que estem bé. Pel Joaquim estarem a l’alçada, si estirem tots segur que tomba. Visca Catalunya".

Les paraules d'Alcoberro s'han centrat en els efectes de l'acció judicial contra els Jordis i el Govern en la ciutadania: "L'empresonament dels Jordis va ser un cop molt dur, però el vam haver d’entomar. A Barcelona molta gent va plorar. Això és el passat. I el passat més immediat arriba a un nivell d’amenaça i ofensa a un poble que és inadmissible".

També ha parlat de la vaga convocada pel dia 8 i la manifestació del dia 11: "L’aturada és la primera assignatura. La segona és el dia 11. Per què triguem tant? No volem fer una manifestació de reacció. No aspirem a 450.000 persones, aspirem a moltes més. Volem una autèntica Diada Nacional, volem fer la diada nacional pels presos polítics".